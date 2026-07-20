PSG : Luis Enrique humilié par Grégory Schneider

L’Espagne a remporté la Coupe du monde 2026 en dominant l’Argentine. Un nouvel exploit pour Luis de la Fuente, qui a parfaitement réussi à prendre la succession de Luis Enrique à la tête de la Roja.

L’Espagne est sur le toit du monde pour la deuxième fois de son histoire. La Roja a logiquement fini par prendre le dessus sur une Argentine décevante, qui n’a que très peu proposé dans le jeu ce dimanche. Luis de la Fuente et ses joueurs réalisent même le doublé après leur sacre lors de l’Euro 2024. Depuis son arrivée sur le banc espagnol, le sélectionneur impressionne, lui qui avait succédé à Luis Enrique. Pour certains observateurs, cette réussite mérite d’être soulignée. Et ce n’est pas Grégory Schneider qui dira le contraire…

Luis Enrique taclé gratuitement sur X

« Je ne voudrais pas casser l’ambiance, amis supporters du PSG, mais l’Espagne a tout raflé (Euro, Mondial) depuis le jour où Luis Enrique a débarrassé le plancher. » Sur son compte X, le journaliste n’a d’ailleurs pas manqué de lancer une petite pique aux supporters du PSG et à Luis Enrique :

Par la suite, alors qu’Antoine Morin lui répondait en rappelant que Luis Enrique restait sur deux victoires consécutives en Ligue des champions avec Paris, Grégory Schneider a tenu à préciser sa pensée : « Je voulais dire que personne n’est incontournable, et que rien n’est simple : le contexte joue beaucoup. Mais vous le savez. »

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Luis Enrique a certainement accueilli avec plaisir ce succès espagnol, même s’il n’avait pas connu l’expérience espérée lors de son passage à la tête de la Roja. Il va désormais pouvoir se concentrer encore plus sereinement sur la reprise de l’entraînement avec le PSG. L’entraîneur parisien aura également un rôle important à jouer dans le futur recrutement du club, qui devrait désormais pouvoir s’accélérer.