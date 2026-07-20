OM : Il a déjà tout changé, les jeunes n'en reviennent pas

Tout le monde est unanime sur la coupe du monde de mbappe comme le dit leogets.... Sauf les footix et les parisiens qui lui en veulent d'etre partie... BASTA....Et oui zidane l'appelra bien evidemment mais il n'appelera plus les hernandez ni tchouameni a mon avis...Et dembele a voir, pas sur du tout
oui oui j'en parlerais à ta maman bisoux
oui sergio messi est la honte du football mdr
Dedelafrite, ton humiliation quotidienne sur ce forum devient gênante. vraiment...
ça a du sens, Kolo Muani à 40M, ça pique.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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