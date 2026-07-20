OM : Il a déjà tout changé, les jeunes n'en reviennent pas

L’OM a misé sur Bruno Genesio pour redresser la barre. L’ancien entraîneur du LOSC a de son côté composé son staff, au sein duquel figure toujours Jérémie Bréchet.

L’Olympique de Marseille a déjà repris le chemin de l’entraînement et souhaite avancer sereinement avant le début de la nouvelle saison. Les Phocéens en ont bien besoin après plusieurs mois mouvementés, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses. Bruno Genesio est désormais l’entraîneur de l’ OM . Avec son staff, l’ancien coach de l’OL et du LOSC aura pour mission de redorer le blason marseillais, le tout avec des moyens revus à la baisse.

Pour cette raison, l’OM devra certainement davantage miser sur ses jeunes joueurs afin de préparer son avenir proche. Une mission dans laquelle Jérémie Bréchet aura un rôle important à jouer.

Des jeunes mis à l'honneur à l'OM

Comme l’a rappelé La Provence ces dernières heures, l’entraîneur adjoint de l’OM devra notamment assurer le lien avec la Pro 2. Des échanges ont déjà eu lieu et plusieurs profils ont d’ores et déjà été supervisés. Un habitué des couloirs de l’académie a notamment livré son ressenti au sujet de Bréchet : « C’est hyper fluide. Il a une âme de formateur, parle beaucoup, fait des retours… »

Un autre proche du groupe ajoute de son côté : « C’est avec lui que les jeunes discutent le plus. Ils se sentent considérés. »

La saison prochaine, les supporters et les observateurs de l’Olympique de Marseille peuvent donc s’attendre à voir plusieurs jeunes joueurs avoir leur chance. À eux désormais de la saisir afin de permettre aux Phocéens de préparer plus sereinement l’avenir.