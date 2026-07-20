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Le PSG abuse, la Juve active son plan B

PSG20 juil. , 14:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG cherche toujours à se séparer de Randal Kolo Muani. La Juventus est très intéressée, mais les deux formations peinent encore à trouver un accord.
Le Paris Saint-Germain a encore beaucoup de travail à effectuer cet été sur le marché des transferts. Si le club de la capitale souhaite prochainement annoncer des arrivées, il devra également réduire la taille de son effectif. En attaque, Randal Kolo Muani est clairement poussé vers la sortie. L’international français ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique après deux prêts consécutifs, à la Juventus puis à Tottenham.
Heureusement pour toutes les parties concernées, l’ancien joueur du FC Nantes ne manque pas de prétendants. La Juventus en fait partie. La Vieille Dame espère parvenir à un accord avec le champion d’Europe, mais les négociations restent compliquées. Le PSG réclamerait près de 45 millions d’euros, tandis que le club piémontais ne souhaiterait pas dépasser les 40 millions.

Kolo Muani, tout le monde s'agace 

Face à la lenteur des discussions, les deux parties pourraient finalement décider d’explorer d’autres options. Selon des informations rapportées par Tutto Mercato Web, le club italien se penche désormais sur un plan B avec Richarlison. Encore sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2027, l’attaquant brésilien serait estimé à environ 25 millions d’euros. Une piste moins coûteuse que celle menant à Kolo Muani, même si le joueur parisien reste toujours la priorité de la Juventus. À noter qu’Alexander Sørloth est également cité comme une option crédible pour la formation de Serie A.

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De son côté, le Paris Saint-Germain pourrait également activer d’autres pistes pour trouver une porte de sortie à Randal Kolo Muani. Le Borussia Dortmund et plusieurs clubs de Premier League sont aussi intéressés par son profil. Quoi qu’il en soit, le PSG devra rapidement trouver une solution dans ce dossier qui continue de s’éterniser.
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ça a du sens, Kolo Muani à 40M, ça pique.

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