Rayan Cherki se prend une charge signée Aqababe

Rayan Cherki se prend une charge signée Aqababe

Equipe de France20 juil. , 11:30
parClaude Dautel
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Depuis le match France-Angleterre, Rayan Cherki essuie une pluie de critiques en raison de son comportement. Même les influenceurs s'en prennent au joueur de Manchester City.
Comme si les journalistes et les consultants ne suffisaient pas, Rayan Cherki doit désormais gérer les critiques transmises par un des plus populaires influenceurs produits par la France, à savoir Aqababe. Ce dernier, qui affirme avoir des sources au sein de l'équipe de France de football, revient sur le cas Rayan Cherki, et explique que l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais n'a pas eu le comportement attendu lors de ces presque deux mois passés avec ses coéquipiers tricolores. Via ses réseaux sociaux, Aqababe met un peu d'huile sur le feu, même si Rayan Cherki n'a tout de même tué personne, malgré ses mouvements d'humeur lors de la Coupe du Monde.

Cherki trop blagueur dans le groupe

« Son humour de gamin et sa prise de confiance sur la durée dans un groupe fermé auraient agacé certains joueurs adultes et pères de famille, qui avaient l’impression d’avoir un gamin avec eux. Le staff aurait également voulu plus de sérieux et une détermination totale au fur et à mesure que la compétition avançait, affirme Aqababe, qui ajoute que Rayan Cherki était perturbé par le fait qu’il ne soit pas titulaire. Son manque de temps de jeu l’aurait lui-même agacé, le rendant parfois désagréable. Il aurait aussi souvent donné des consignes et voulu imposer sa vision du jeu et de la stratégie, ce qui ne serait pas passé ni auprès des joueurs ni du staff, surtout en tant que nouveau et remplaçant. »
En attendant, L'Equipe affirme ce lundi que, sous le choc d'avoir été sorti par Didier Deschamps à la pause lors du match contre l'Angleterre, Rayan Cherki était en larmes dans le vestiaire. Le joueur de Manchester City était conscient d'avoir totalement raté ce qui était sa première titularisation dans ce Mondial 2026, mais il n'était pas du tout le seul à avoir été mauvais en première période face à l'Angleterre. Cela n'empêchera probablement pas Zinedine Zidane de lui faire confiance à l'avenir, Cherki ayant pris de l'expérience durant cette Coupe du Monde.

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