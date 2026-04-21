PSG : Lens champion, Dugarry vit un rêve

Le PSG a été surpris par l’OL dimanche soir en Ligue 1. Le club de la capitale a grillé un joker important dans la course au titre, alors que le RC Lens rôde plus que jamais.

Le Paris Saint-Germain avait l’occasion de creuser l’écart ce dimanche soir face à l’OL. Mais Luis Enrique et ses hommes n’ont pas été à la hauteur de l’événement. Emoussés et sans idées, les Parisiens ont été surpris par des Gones efficaces et séduisants. Le PSG a encore deux matchs en retard à disputer, dont un contre le RC Lens, mais les Sang et Or croient plus que jamais en leurs chances de titre. Pour Christophe Dugarry, le club artésien aurait tort de ne pas tout donner pour faire tomber le PSG, malgré la difficulté de la mission sur le papier.

Dugarry heureux pour la Ligue 1

Sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet indiqué : « Bien évidemment que la course au titre est relancée ! Ce qu’il s’est passé ce week-end est inespéré. Lens est revenu de deux buts à zéro à 3-2. Ils se posent devant la télé et voient le PSG perdre. (...) Je trouve que cela relance beaucoup de choses.

Le PSG a un match de retard et potentiellement quatre points d’avance à quatre journées de la fin, les voyants sont au vert, mais Lens a des raisons d’y croire et cela peut tout relancer. Luis Enrique n’a rien à se reprocher. Le XI était quand même de qualité, avec la seconde vague qui est arrivée en seconde période. Les Lyonnais avaient plus de moyens à donner sur ce match. Luis Enrique est dans un fauteuil, mais cela redonne de l’engouement. »

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Le RC Lens suivra avec attention la rencontre du PSG face à Nantes mercredi en Ligue 1. Le PSG peut reprendre quatre points d’avance, mais en cas de faux pas, les Sang et Or pourraient plus que jamais mettre la pression avant la rencontre entre Parisiens et Lensois, le 13 mai prochain.

Ce week-end, le Paris Saint-Germain se déplacera à Angers samedi, tandis que les Sang et Or iront à Brest vendredi. Avant cela, les hommes de Pierre Sage ont une demi-finale de Coupe de France à disputer face à Toulouse ce mardi.