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PSG-OL : Lyon donne le tournis à Paris, c'est le feu au Parc

Ligue 119 avr. , 21:38
parAlexis Rose
7
Attendu pour son retour en Ligue 1 après sa qualification en demi-finales de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a pris l’eau face à l’Olympique Lyonnais en première période.
Pour entamer une semaine à trois matchs, avant la réception de Nantes mercredi et le déplacement à Angers samedi en préambule de sa demie de C1 face au Bayern Munich, Luis Enrique a décidé d’aligner son équipe bis face à Lyon ce dimanche soir. Sur la pelouse du Parc des Princes, Paris s’est effectivement présenté avec seulement quatre ou cinq titulaires habituels, Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos, Neves ou Zaïre-Emery étant sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Une bien mauvaise stratégie de la part du coach parisien, puisque Paris a complètement pris l’eau face à l’OL en première période.

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PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
En effet, dès la 6e minute de jeu, le Brésilien Endrick a ouvert la marque avec l’aide du poteau, puis Afonso Moreira a doublé la mise pour l’OL en gagnant son face-à-face avec Safonov au terme d’un contre éclair (18e). Une entame complètement ratée de la part des Parisiens, qui auraient pu se racheter à la demi-heure de jeu avec un penalty accordé pour une faute de Maitland-Niles sur Hernandez, mais le tir de Ramos a été stoppé par Greif (33e). Avant la pause, Vitinha est sorti sur blessure pour finir d'achever le PSG...
De quoi rendre fous les supporters parisiens, qui savent que leur équipe n’a pas de marge dans la course au titre avec un seul point d’avance sur Lens. Par contre, les supporters lyonnais, eux, sont heureux de voir l’équipe de Paulo Fonseca avec un tel visage face à un cador européen qui pourrait leur permettre de remonter sur le podium du championnat. À condition toutefois de tenir durant toute la deuxième période, lors de laquelle le PSG et Luis Enrique vont sûrement tout faire pour renverser la tendance avec les probables entrées des titulaires comme Dembélé.
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PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

C'est ça ton argument ??? Laisse moi rire.. Tu n'es qu'un petit boutonneux derrière ton clavier, c'est tout. Donc si tu veux m'insulter, bé vas y ... Moi, je suis droit dans mes chaussures et dans ma tête.

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Et voilà comme d'hab c'est un truc de fou

PSG-OL : Lyon donne le tournis à Paris, c'est le feu au Parc

c est marrant, je parlais a un pote parisien chez moi 20 mn avant le match, et je lui ai dit que soit le PSG allait leur en mettre 3 ou 4. ou soit comme par hasard ils allaient laisser filer le match. rhooo quelle fut ma surprise ! ;)

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

on va faire une croix sur le calendrier on a pas gagner de match avec Jérôme Brisard depuis au moins 10 ans

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

svp les gars pas un but maintenant préservez notre petit coeur et surtout le fion de sweet7812

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
Rennes
53301587524111
5
O. Marseille
523016410584018
6
O. Lyonnais
51291568432914
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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