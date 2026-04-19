PSG-OL : Lyon donne le tournis à Paris, c'est le feu au Parc

C'est ça ton argument ??? Laisse moi rire.. Tu n'es qu'un petit boutonneux derrière ton clavier, c'est tout. Donc si tu veux m'insulter, bé vas y ... Moi, je suis droit dans mes chaussures et dans ma tête.
Et voilà comme d'hab c'est un truc de fou
c est marrant, je parlais a un pote parisien chez moi 20 mn avant le match, et je lui ai dit que soit le PSG allait leur en mettre 3 ou 4. ou soit comme par hasard ils allaient laisser filer le match. rhooo quelle fut ma surprise ! ;)
on va faire une croix sur le calendrier on a pas gagner de match avec Jérôme Brisard depuis au moins 10 ans
svp les gars pas un but maintenant préservez notre petit coeur et surtout le fion de sweet7812
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
Loading
2-0 pour l'OL au bout d'un 1/4 d'heure au Parc. Qui est en train de refaire le même coup que Monaco. Le PSG bis est totalement à l'envers et Lyon a bien identifié les faiblesses du soir #PSGOL
Moreiraaaa, énorme les gones, l'OL comme on l'aime