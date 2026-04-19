PSG-OL : Lyon donne le tournis à Paris, c'est le feu au Parc

Attendu pour son retour en Ligue 1 après sa qualification en demi-finales de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a pris l’eau face à l’Olympique Lyonnais en première période.

Pour entamer une semaine à trois matchs, avant la réception de Nantes mercredi et le déplacement à Angers samedi en préambule de sa demie de C1 face au Bayern Munich, Luis Enrique a décidé d’aligner son équipe bis face à Lyon ce dimanche soir. Sur la pelouse du Parc des Princes, Paris s’est effectivement présenté avec seulement quatre ou cinq titulaires habituels, Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos, Neves ou Zaïre-Emery étant sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Une bien mauvaise stratégie de la part du coach parisien, puisque Paris a complètement pris l’eau face à l’ OL en première période.

En effet, dès la 6e minute de jeu, le Brésilien Endrick a ouvert la marque avec l’aide du poteau, puis Afonso Moreira a doublé la mise pour l’OL en gagnant son face-à-face avec Safonov au terme d’un contre éclair (18e). Une entame complètement ratée de la part des Parisiens, qui auraient pu se racheter à la demi-heure de jeu avec un penalty accordé pour une faute de Maitland-Niles sur Hernandez, mais le tir de Ramos a été stoppé par Greif (33e). Avant la pause, Vitinha est sorti sur blessure pour finir d'achever le PSG ...

De quoi rendre fous les supporters parisiens, qui savent que leur équipe n’a pas de marge dans la course au titre avec un seul point d’avance sur Lens. Par contre, les supporters lyonnais, eux, sont heureux de voir l’équipe de Paulo Fonseca avec un tel visage face à un cador européen qui pourrait leur permettre de remonter sur le podium du championnat. À condition toutefois de tenir durant toute la deuxième période, lors de laquelle le PSG et Luis Enrique vont sûrement tout faire pour renverser la tendance avec les probables entrées des titulaires comme Dembélé.