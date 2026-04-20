Barcola drague le Barça, le PSG se fâche

Et Lens en a aucun. Cette équipe doit faire un sans faute. Tout ce petit monde fait une fixette pour savoir si le PSG va lâcher des points contre Nantes ou Angers. Alors qu'il faudrait un accident industriel pour sur lens finisse champion. Mercredi ça fera 4 points d'avance avec un goal average nettement favorable.
Lol même dans l'optique ou ce genre de départ se réalise il part pas à moins du double de ce montant ridicule quand on voit ce que les anglais sont prêts à payer pour des chèvres comme Isak ou Wirtz ...
Donne le tournis? Ils ont juste joue à 11 derriere et sont sortis sur contre .tu parles d'un foot etincelant.on a été absent en début de match on rate un penalty, Ramos le tire mal.C'est tout mais Lyon c'est pas fini, vous n'etes pas encore en LDC
Ils ont enchaîné pile 4 victoires après celle contre le PSG, espérons qu'on fasse de même avec les 4 match restant de championnat 😆
Toujours aussi objectif les lyonnais, toujours à pigner contre les arbitres
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|28
|20
|3
|5
|62
|25
|37
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
Loading
🔴🔵 Le point sur les prolongations au #PSG Fabian Ruiz a signé un an avec une année en option. Lucas Beraldo est proche d’un accord pour une prolongation jusqu’en 2030. Discussions toujours en cours pour Dembélé, Mayulu et Barcola. rmcsport.bfmtv.com/football/clubs…