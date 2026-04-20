Barcola drague le Barça, le PSG se fâche

Toujours en discussions pour une prolongation, Bradley Barcola reste en désaccord avec le Paris Saint-Germain. Pendant ce temps-là, son agent Moussa Sissoko ouvre la porte aux clubs intéressés. A commencer par le FC Barcelone qui devra néanmoins répondre aux exigences du club francilien.

Alors que Willian Pacho, Fabian Ruiz ou encore João Neves attendent seulement l’officialisation de leurs prolongations respectives, d’autres joueurs du Paris Saint-Germain posent davantage de problèmes. Le club de la capitale ne s’est pas encore entendu avec Senny Mayulu ni Ousmane Dembélé, tandis que Bradley Barcola commence à mettre la pression. En Espagne, le média catalan Sport rappelle que l’ailier français avait changé d’agent l’année dernière.

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais s’était séparé du Portugais Jorge Mendes afin de confier ses intérêts à Moussa Sissoko, l’agent de son coéquipier Ousmane Dembélé. Ce changement d’interlocuteur n’a rien facilité pour le Paris Saint-Germain qui, d’après la source, ne s’est pas rapproché d’un accord avec Bradley Barcola. Nos confrères évoquent plutôt une tendance négative ainsi que des démarches de Moussa Sissoko. Le représentant de l’ailier gauche serait à l’écoute des propositions d’autres clubs à qu’il a offert les services de son joueur.

Le PSG fixe un prix élevé

Sous contrat jusqu’en 2028, Bradley Barcola a par exemple été proposé au FC Barcelone qui considère ce dossier comme une belle opportunité, tout en restant méfiant. Rappelons que l’agent d’Ousmane Dembélé n’a pas laissé de bons souvenirs aux Blaugrana. La source se demande donc si l’intermédiaire n’utilise pas le Barça pour obtenir un meilleur contrat au Paris Saint-Germain. Quoi qu’il en soit, le club catalan a très peu de chances de conclure un accord avec les Parisiens. Le champion d’Europe serait seulement disposé à transférer Bradley Barcola pour au moins 80 millions d’euros. Un tarif probablement rédhibitoire pour les finances fragiles du FC Barcelone.