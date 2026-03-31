PSG : L'Egypte envoie Mohamed Salah à Paris

Sous contrat avec les Reds jusqu’en juin 2027, Mohamed Salah quittera Liverpool à la fin de la saison. Le PSG est cité parmi les courtisans de l’international égyptien dans l’optique du prochain mercato.

Eblouissant la saison dernière et grand artisan du titre de Liverpool en Premier League, Mohamed Salah est plus en difficulté en 2025-2026. Auteur de seulement 5 buts et 6 passes décisives en championnat, l’ancienne patte gauche de l’AS Roma et de Chelsea est dans le dur. A 33 ans, l’international égyptien (113 sélections) est moins percurant mais aussi moins décisif. Cela ne l’empêche pas d’être toujours très courtisé alors que le mercato estival approche et que la légende vivante de Liverpool a d’ores et déjà annoncé son départ en fin de saison . D’après le directeur de l’équipe nationale égyptienne Ibrahim Hassan, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs prêts à dégainer une offre pour s’offrir Mohamed Salah cet été.

« L'avenir de Momo ? Je préférerais qu'il reste en Europe. J'ai entendu dire qu'il avait reçu des offres du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et de clubs de Serie A. S'il va en MLS , il sera loin des projecteurs. On ne se souviendra plus de Salah, pas plus que je ne me souviens de Messi aujourd'hui. Je ne le regarde même plus. S'il ne reçoit pas d'offres d'Europe, un transfert en Arabie Saoudite serait une bonne option, surtout avec des grands noms comme Cristiano Ronaldo » a jugé le patron du foot égyptien avant le match contre l’Espagne ce mardi en match amical.

Un petit coup de pression de la part d’Ibrahim Hassan, qui souhaite voir son meilleur joueur rester en Europe pour continuer de se maintenir en forme en disputant les meilleures compétitions. Concernant un potentiel intérêt du PSG, il est clair que Nasser Al-Khelaïfi a exploré cette piste par le passé. Est-ce encore le cas ? On peut fortement en douter, Mohamed Salah ne semblant plus vraiment entrer dans les critères de recrutement de Luis Campos et de Luis Enrique, beaucoup plus friands à l’idée de faire venir de jeunes joueurs à fort potentiel comme ce fut récemment le cas de Désiré Doué, Joao Neves ou Bradley Barcola. Mais en période de mercato, tout est possible et plus encore lorsqu’il s’agit du PSG. Le dossier Mohamed Salah sera donc à suivre avec la plus grande attention.