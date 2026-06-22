PSG : Lee Kang-In s'en va, Paris récupère 30 ME

OK le soumis deconstruit
sauf que ya des preuves a decharge ou la meuf envoie des message a une autre meuf en disant on va le depouiller mdr bref il ne seras pas condamner
Tu ne loupes aucun article de l'OM toi !!! Vu tes analyses, c'est plus drôle qu'autre chose . Cordialement
Pauvre con !
Extreme gauche?? t'es sérieux franchement, tu penses qu'il n'y a que les mélanchonistes qui se rendent compte que la france est dirigé par les sionistes juifs? Oui en effet j'aurais pu citer Arthur qui est invité sur tous les plateaux pour venir déverser ses délires victimaires. Ce sont des faits Olivier-atton, vérifiables 1000 fois, la question est de savoir pourquoi tu prends si mal une vérité dont tout le monde se rend compte. Il existe une justice a 2 vitesses selon que tu t'appelle benguigui ou hakimi, un espèce de 2 poids 2 mesures, c'est un fait vérifiable et le dire n'est pas de l'antisemitisme.
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