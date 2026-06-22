PSG : Lee Kang-In s'en va, Paris récupère 30 ME

Le PSG va devoir gérer plusieurs départs dans les prochains jours. Lee Kang-in souhaite quitter le club et se dirige vers un retour en Espagne du côté de l'Atlético Madrid.

Le Paris Saint-Germain sait que son été sera animé sur le marché des transferts. Si les champions d'Europe ne comptent pas bouleverser leur effectif, ils devront néanmoins gérer certains départs. Lee Kang-in ne souhaite plus porter le maillot du PSG et aspire à obtenir un statut plus important ailleurs. En Espagne, l'international sud-coréen conserve une belle cote et l'Atlético de Madrid est déterminé à boucler sa signature. Une situation qui ne déplaît pas forcément au PSG, même si les dirigeants parisiens ont fixé des exigences élevées.

Lee Kang-in va retrouver la Liga prochainement

Selon les dernières informations de Romain Collet-Gaudin, Lee Kang-in est déjà tombé d'accord avec le club madrilène. Le PSG et l'Atlético de Madrid négocient donc actuellement les modalités du transfert du joueur de 25 ans. Pour céder l'ancien joueur de Valence, les pensionnaires du Parc des Princes réclament 30 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter des bonus. Au fil des heures, Lee Kang-in se rapproche un peu plus d'un départ vers la capitale espagnole. Le Paris Saint-Germain sera alors contraint de lui trouver un remplaçant cet été.

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