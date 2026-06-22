Kang-in Lee PSG
Kang-in Lee - Paris Saint-Germain

PSG : Lee Kang-In s'en va, Paris récupère 30 ME

PSG22 juin , 11:30
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG va devoir gérer plusieurs départs dans les prochains jours. Lee Kang-in souhaite quitter le club et se dirige vers un retour en Espagne du côté de l'Atlético Madrid.
Le Paris Saint-Germain sait que son été sera animé sur le marché des transferts. Si les champions d'Europe ne comptent pas bouleverser leur effectif, ils devront néanmoins gérer certains départs. Lee Kang-in ne souhaite plus porter le maillot du PSG et aspire à obtenir un statut plus important ailleurs. En Espagne, l'international sud-coréen conserve une belle cote et l'Atlético de Madrid est déterminé à boucler sa signature. Une situation qui ne déplaît pas forcément au PSG, même si les dirigeants parisiens ont fixé des exigences élevées.

Lee Kang-in va retrouver la Liga prochainement 

Selon les dernières informations de Romain Collet-Gaudin, Lee Kang-in est déjà tombé d'accord avec le club madrilène. Le PSG et l'Atlético de Madrid négocient donc actuellement les modalités du transfert du joueur de 25 ans. Pour céder l'ancien joueur de Valence, les pensionnaires du Parc des Princes réclament 30 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter des bonus. Au fil des heures, Lee Kang-in se rapproche un peu plus d'un départ vers la capitale espagnole. Le Paris Saint-Germain sera alors contraint de lui trouver un remplaçant cet été.

Lire aussi

Le PSG propose Barcola dans un échange très surprenantLe PSG propose Barcola dans un échange très surprenant
Pour le moment, le club de la capitale a mis son mercato en pause et ne le relancera qu'après la Coupe du monde des clubs. Luis Campos a toutefois déjà plusieurs profils en tête, dont les noms devraient rapidement filtrer dans la presse. Outre Lee Kang-in, Gonçalo Ramos fait également partie des joueurs désireux d'obtenir davantage de temps de jeu. L'AC Milan, désormais entraîné par Ruben Amorim, est intéressé par la possibilité de conclure un accord avec le Paris Saint-Germain. Un autre départ potentiel dans le secteur offensif qu'il faudra compenser avec intelligence par Luis Enrique.
Articles Recommandés
Lucas Da Cunha contacté par l'OM
OM

L'OM propose 20ME pour Lucas Da Cunha, Côme a répondu

ICONSPORT_368431_0060
TV

TV : France - Irak, à quelle heure et sur quelles chaines ?

Mangala sur le départ
OL

OL : Un club exige le dossier médical d'Orel Mangala

Benoît Payan en demande plus à l'OM
OM

L'OM lui fait honte, Stéphane Richard interpellé

Fil Info

22 juin , 12:00
L'OM propose 20ME pour Lucas Da Cunha, Côme a répondu
22 juin , 11:33
TV : France - Irak, à quelle heure et sur quelles chaines ?
22 juin , 11:00
OL : Un club exige le dossier médical d'Orel Mangala
22 juin , 10:30
L'OM lui fait honte, Stéphane Richard interpellé
22 juin , 10:06
Paris Sportifs : La France de Mbappé déroule face à l'Irak, c'est 200 euros au coffre
22 juin , 10:00
PSG : Mbaye sacrifié dans une folle opération
22 juin , 9:40
France - Irak : Les compos probables
22 juin , 9:20
ASSE : Le défenseur tant attendu donne son accord aux Verts
22 juin , 9:00
TV : France Pierron finalement débarquée par L'Equipe

Derniers commentaires

TV : France Pierron finalement débarquée par L'Equipe

OK le soumis deconstruit

Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

sauf que ya des preuves a decharge ou la meuf envoie des message a une autre meuf en disant on va le depouiller mdr bref il ne seras pas condamner

OM : Deux clubs français arrivent pour Hamed Traoré

Tu ne loupes aucun article de l'OM toi !!! Vu tes analyses, c'est plus drôle qu'autre chose . Cordialement

Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

Pauvre con !

Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

Extreme gauche?? t'es sérieux franchement, tu penses qu'il n'y a que les mélanchonistes qui se rendent compte que la france est dirigé par les sionistes juifs? Oui en effet j'aurais pu citer Arthur qui est invité sur tous les plateaux pour venir déverser ses délires victimaires. Ce sont des faits Olivier-atton, vérifiables 1000 fois, la question est de savoir pourquoi tu prends si mal une vérité dont tout le monde se rend compte. Il existe une justice a 2 vitesses selon que tu t'appelle benguigui ou hakimi, un espèce de 2 poids 2 mesures, c'est un fait vérifiable et le dire n'est pas de l'antisemitisme.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading