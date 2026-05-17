Le fils du patron de LVMH dirige le Paris FC
Antoine Arnault

Il trahit le PSG et s'en vante, Paris est prévenu

Paris FC17 mai , 12:20
parEric Bethsy
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Supporter du Paris Saint-Germain, Antoine Arnault a mis sa ferveur de côté. L’actionnaire majoritaire du Paris FC assume totalement son attirance pour le voisin francilien. Mais c’est bel et bien son propre club qui lui procure ses plus grandes émotions.
Pas de cadeau entre voisins. Alors que le Paris Saint-Germain espérait fêter son titre après le derby à Jean-Bouin dimanche, le Paris FC s’y est opposé. Le promu a prévu d’autres festivités pour célébrer son maintien en Ligue 1 et rendre hommage à certains partants ainsi qu’aux supporters. En tant que fan assumé du champion d’Europe, Antoine Arnault aurait pu céder. Mais en toute logique, l’actionnaire majoritaire du PFC vibre désormais pour son propre club.
« Mon rapport au PSG depuis que je suis actionnaire du Paris FC ? Je suis quelqu’un de plein et entier et je n’allais pas cacher mon histoire avec le PSG lorsque nous avons, avec ma famille, racheté le Paris FC, a répondu l’homme d’affaires au quotidien Le Parisien. Ce qui change, c’est surtout la manière de vivre les matchs, lorsque vous êtes au cœur d’un club, lorsque vous en êtes le propriétaire, vous vivez les choses beaucoup plus intensément et passionnément. »

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« J’ai de très beaux souvenirs avec le PSG ou avec l’équipe de France de football, en tant que supporter, mais rien n’a égalé la joie que j’ai ressentie, par exemple, lorsque nous avons confirmé notre montée en Ligue 1 avec le Paris FC, dès la première année, ou que nous nous sommes maintenus à cinq journées de la fin du championnat dès notre première saison dans l’élite. Ma ville de cœur est Paris, certes. Mais mon club est désormais le Paris FC », a insisté Antoine Arnault, qui ambitionne de devenir un jour le principal concurrent du Paris Saint-Germain en Ligue 1.
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Aucun intérêt d'avoir d'autres comptes... 1 seul sur Discorde où j'ai été banni. Bien 1an que j'ai plus posté ici Maintenant me revoilà les copains 🙂

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
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17
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233358202952-23
18
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163337233276-44

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