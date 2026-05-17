Il trahit le PSG et s'en vante, Paris est prévenu

Supporter du Paris Saint-Germain, Antoine Arnault a mis sa ferveur de côté. L’actionnaire majoritaire du Paris FC assume totalement son attirance pour le voisin francilien. Mais c’est bel et bien son propre club qui lui procure ses plus grandes émotions.

Pas de cadeau entre voisins. Alors que le Paris Saint-Germain espérait fêter son titre après le derby à Jean-Bouin dimanche, le Paris FC s’y est opposé. Le promu a prévu d’autres festivités pour célébrer son maintien en Ligue 1 et rendre hommage à certains partants ainsi qu’aux supporters. En tant que fan assumé du champion d’Europe, Antoine Arnault aurait pu céder. Mais en toute logique, l’actionnaire majoritaire du PFC vibre désormais pour son propre club.

Mon rapport au PSG depuis que je suis actionnaire du Paris FC ? Je suis quelqu’un de plein et entier et je n’allais pas cacher mon histoire avec le PSG lorsque nous avons, avec ma famille, racheté le Paris FC, a répondu l’homme d’affaires au quotidien Le Parisien. Ce qui change, c’est surtout la manière de vivre les matchs, lorsque vous êtes au cœur d’un club, lorsque vous en êtes le propriétaire, vous vivez les choses beaucoup plus intensément et passionnément. » , a répondu l’homme d’affaires au quotidien Le Parisien.

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« J’ai de très beaux souvenirs avec le PSG ou avec l’équipe de France de football, en tant que supporter, mais rien n’a égalé la joie que j’ai ressentie, par exemple, lorsque nous avons confirmé notre montée en Ligue 1 avec le Paris FC, dès la première année, ou que nous nous sommes maintenus à cinq journées de la fin du championnat dès notre première saison dans l’élite. Ma ville de cœur est Paris, certes. Mais mon club est désormais le Paris FC », a insisté Antoine Arnault, qui ambitionne de devenir un jour le principal concurrent du Paris Saint-Germain en Ligue 1.