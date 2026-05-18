Guardiola annoncé sur le départ
Pep Guardiola va quitter Manchester City

PL : Guardiola s'en va, City attaque le Bayern Munich

Foot Europeen18 mai , 22:50
parHadrien Rivayrand
0
Manchester City va devoir faire sans Pep Guardiola, annoncé sur le départ à la fin de la saison. Les Skyblues ne manquent pas d’idées pour le remplacer.
C’est un cataclysme qui s’apprête à frapper l’Angleterre. Le Mail Sport annonce en effet que Pep Guardiola quittera ses fonctions à Manchester City après des années de bons et loyaux services. L’entraîneur espagnol est arrivé en fin de cycle et souhaite ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.
Forcément, pour Manchester City, il ne sera pas simple de lui trouver un successeur capable de pérenniser les résultats de l’équipe et d'avoir une identité de jeu marquante. Forte d’énormes moyens, la direction des Citizens compte néanmoins mettre le paquet pour trouver son bonheur.

Manchester City veut marquer les esprits

La presse anglaise indique en effet que deux entraîneurs tiennent actuellement la corde pour prendre les rênes de Manchester City : Enzo Maresca, libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea, et… Vincent Kompany, qui connaît actuellement de grands succès avec le Bayern Munich.
Le technicien belge a déjà porté les couleurs des Skyblues et connaît parfaitement les attentes autour du club. Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 en Bavière, le natif d’Uccle sera toutefois très difficile à déloger du Bayern Munich, qui compte sur lui et lui accorde une grande confiance.

Lire aussi

Rayan Cherki privé de micro par Manchester CityRayan Cherki privé de micro par Manchester City
Enzo Maresca apparaît donc comme la piste la plus crédible pour Manchester City. D'autant qu'il a dit oui à City depuis des mois. Mais l’Italien devra rassurer après son expérience mitigée du côté de Chelsea. L’été s’annonce bouillant chez les Citizens, qui avancent encore dans le flou concernant leur futur entraîneur et qui sont également sous la menace de sanctions à cause de manquements aux règles du fair-play financier.
Avant de quitter Manchester City, Pep Guardiola a encore une infime chance de remporter un titre : la Premier League. Il faudra gagner les deux derniers matchs et espérer un faux pas d'Arsenal.
Articles Recommandés
Ancelotti a retenu Neymar pour le Mondial 2026
Mondial 2026

Mondial 2026 : Neymar dans le groupe du Brésil

ICONSPORT_366686_0014
Premier League

Ang : Arsenal souffre mais se rapproche du titre

ICONSPORT_365552_0032
Monaco

Après Ansu Fati, Monaco revient piocher au Barça

La finale de la Ligue des champions opposera le PSG à Arsenal
Ligue des Champions

TV : PSG-Arsenal ne sera pas diffusé en clair en Angleterre

Fil Info

18 mai , 23:14
Mondial 2026 : Neymar dans le groupe du Brésil
18 mai , 22:58
Ang : Arsenal souffre mais se rapproche du titre
18 mai , 22:30
Après Ansu Fati, Monaco revient piocher au Barça
18 mai , 22:00
TV : PSG-Arsenal ne sera pas diffusé en clair en Angleterre
18 mai , 21:30
Deschamps le déteste, Nasri balance
18 mai , 21:00
OM : Bruno Genesio a parlé ave Stéphane Richard
18 mai , 20:40
Arsenal-Burnley : Les compos (21h sur C+ Foot)
18 mai , 20:30
OL : Une bataille à 10ME pour recruter Tanner Tessmann
18 mai , 20:19
Pavard annonce son départ de l'OM

Derniers commentaires

OM : Il révèle brutalement le nom de la taupe

Les sardines sont tellement bêtes qu'elles s'en prennent au mec qui aurait pu mener l'OM à la Champions League. Au lieu de ça... l'OM a préféré Habib Beye ! Mdr Résultat : Tous les gens de l'OM se déchirent en cherchant une taupe pour se trouver des excuses sur le fiasco de cette saison. ^^ Franchement... il faut en faire un film ! Déjà que la réalité à l'OM fait rire toute la France. ^^

OL : Une bataille à 10ME pour recruter Tanner Tessmann

Foot01 et ses calculs de merde. Mdr

Le PSG propose un salaire énorme un joueur de Lille

Je vous laisse débattre entre demeurés. Apparemment... le Qatar à trop fait de dégâts dans vos petites cervelles.

Le PSG propose un salaire énorme un joueur de Lille

Je pourrais passer des heures à t'expliquer, que tu ne comprendrais pas. Tu es trop limité. C'est malheureux tout de même.

Mondial 2026 : Neymar dans le groupe du Brésil

C'est super que Neymar soit à la Coupe du Monde. Et quelle belle nouvelle de voir aussi Endrick. ^^ C'est excellent de voir Paqueta. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading