PL : Guardiola s'en va, City attaque le Bayern Munich

Manchester City va devoir faire sans Pep Guardiola, annoncé sur le départ à la fin de la saison. Les Skyblues ne manquent pas d’idées pour le remplacer.

Mail Sport annonce en effet que Pep Guardiola quittera ses fonctions à C’est un cataclysme qui s’apprête à frapper l’Angleterre. Leannonce en effet que Pep Guardiola quittera ses fonctions à Manchester City après des années de bons et loyaux services. L’entraîneur espagnol est arrivé en fin de cycle et souhaite ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.

Forcément, pour Manchester City, il ne sera pas simple de lui trouver un successeur capable de pérenniser les résultats de l’équipe et d'avoir une identité de jeu marquante. Forte d’énormes moyens, la direction des Citizens compte néanmoins mettre le paquet pour trouver son bonheur.

Manchester City veut marquer les esprits

La presse anglaise indique en effet que deux entraîneurs tiennent actuellement la corde pour prendre les rênes de Manchester City : Enzo Maresca, libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea, et… Vincent Kompany, qui connaît actuellement de grands succès avec le Bayern Munich.

Le technicien belge a déjà porté les couleurs des Skyblues et connaît parfaitement les attentes autour du club. Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 en Bavière, le natif d’Uccle sera toutefois très difficile à déloger du Bayern Munich, qui compte sur lui et lui accorde une grande confiance.

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Enzo Maresca apparaît donc comme la piste la plus crédible pour Manchester City. D'autant qu'il a dit oui à City depuis des mois. Mais l’Italien devra rassurer après son expérience mitigée du côté de Chelsea. L’été s’annonce bouillant chez les Citizens, qui avancent encore dans le flou concernant leur futur entraîneur et qui sont également sous la menace de sanctions à cause de manquements aux règles du fair-play financier.

Avant de quitter Manchester City, Pep Guardiola a encore une infime chance de remporter un titre : la Premier League. Il faudra gagner les deux derniers matchs et espérer un faux pas d'Arsenal.