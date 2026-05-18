Ousmane Dembélé, le ballon d'Or du PSG
Ousmane Dembélé - PSG

Ousmane Dembélé blessé, le PSG sort du silence

PSG18 mai , 16:16
parClaude Dautel
0
Au lendemain de la défaite face au Paris FC, marquée surtout par la sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain a publié un communiqué médical concernant le Ballon d'Or.
A désormais moins de deux semaines de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai à Budapest, les supporters parisiens croisent les doigts concernant Ousmane Dembélé. Dimanche soir, l'attaquant parisien a subitement quitté ses coéquipiers et est rentré directement vers les vestiaires sans en dire plus. Si Luis Enrique a voulu dédramatiser la blessure du Ballon d'Or, le communiqué médical du PSG était attendu. « Sorti par précaution lors du match d’hier soir face au Paris FC en raison d’une gêne musculaire au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours », indique le Paris Saint-Germain. A priori il n'y a rien de très grave pour le joueur de 29 ans qui est en lice pour un deuxième Ballon d'Or consécutif. On devrait en savoir plus en fin de semaine, puisque Luis Enrique a prévu d'organiser un match entre ses joueurs afin de ne pas rester sans jouer d'ici la finale de la Ligue des champions.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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