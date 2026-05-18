Ousmane Dembélé blessé, le PSG sort du silence

Au lendemain de la défaite face au Paris FC, marquée surtout par la sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain a publié un communiqué médical concernant le Ballon d'Or.

A désormais moins de deux semaines de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai à Budapest, les supporters parisiens croisent les doigts concernant Ousmane Dembélé. Dimanche soir, l'attaquant parisien a subitement quitté ses coéquipiers et est rentré directement vers les vestiaires sans en dire plus. Si Luis Enrique a voulu dédramatiser la blessure du Ballon d'Or, le communiqué médical du PSG était attendu. « Sorti par précaution lors du match d’hier soir face au Paris FC en raison d’une gêne musculaire au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours », indique le Paris Saint-Germain. A priori il n'y a rien de très grave pour le joueur de 29 ans qui est en lice pour un deuxième Ballon d'Or consécutif. On devrait en savoir plus en fin de semaine, puisque Luis Enrique a prévu d'organiser un match entre ses joueurs afin de ne pas rester sans jouer d'ici la finale de la Ligue des champions.