PSG : Le prochain cadre écarté par Luis Enrique est connu

PSG : Le prochain cadre écarté par Luis Enrique est connu

PSG08 sept. , 8:20
parGuillaume Conte
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Reprise difficile pour le PSG, qui n'arrive pas à gagner en Ligue 1 et débute la Ligue des Champions contre Bratislava. Luis Enrique va en profiter pour mettre Achraf Hakimi au repos.
Après Ousmane Dembélé et Lucas Digne, Luis Enrique a décidé de ne plus hésiter à mettre certains éléments au repos forcé dès qu’ils montrent un signe de faiblesse. Le Ballon d’Or avait essayé de reprendre trop fort et se montrait hors de forme et très maladroit sur les premiers matchs. Pour l’ancien arrière gauche d’Aston Villa, c’est son niveau affiché et le manque d’efficacité défensive qui a alerté l’entraineur espagnol, et cela malgré la suspension de Nuno Mendes. Une preuve que le technicien en chef du PSG n’hésite pas à trancher dans le vif.

Hakimi moins décisif en 2026

Selon L’Equipe, c’est Achraf Hakimi qui sera mis au repos ce mercredi pour le match face au Slovan Bratislava. Une décision osée car le Paris SG n’a pas beaucoup de joueurs pour seconder le Marocain, et ce devrait encore être Warren Zaïre-Emery qui jouera les utilités, chose qu’il a très bien fait la saison dernière.

Lire aussi

PSG : Barcola est parti, Laure Boulleau craquePSG : Barcola est parti, Laure Boulleau craque
PSG : Luis Enrique prépare un gros coup à 55 ME au BarçaPSG : Luis Enrique prépare un gros coup à 55 ME au Barça
Il faut dire que l’ancien joueur du Real Madrid, du Borussia Dortmund et de l’Inter Milan enchaine les matchs depuis la reprise, n’ayant connu qu’une courte pause après la Coupe du monde. Et cela se voit dans ses données, avec des retours de blessure précipités en début d’année 2026. Sur ces trois dernières années, jamais Hakimi n’a touché aussi peu de ballons (94 par match tout de même), jamais réussi aussi peu de dribbles et été beaucoup moins décisif que par le passé (une action décisive toutes les 335 minutes en 2026, contre une action décisive toutes les 194 minutes en 2025).
Selon L’Equipe, Luis Enrique n’a aucune inquiétude sur la faculté d’Hakimi à retrouver son niveau, mais il compte bien lui laisser quelques plages de repos pour « lui permettre de retrouver ses sensations », afin qu’il retrouve la domination athlétique qui fait sa marque de fabrique. De quoi provoquer quelques surprises donc pour le match de ce mercredi face à Bratislava, où il se murmure également que Dro Fernandez, Senny Mayulu, Lucas Digne et Mika Godts pourraient être titulaires.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 27 Défenseur

Friendly International

2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ita boycotte par mourinho florenzi va rebondir icon spi 063 jm italy czechrep 320981
PSG

Pas de triplé pour le PSG, il annonce le futur champion d’Europe

Ol Nicolas Tagliafico Sur Le Depart
OL

OL : Nicolas Tagliafico sur le départ !

Om Remercier Mccourt Et Taper Sur Longoria Et Benatia Il Secoue Les Supporters
OM

OM : Remercier McCourt et taper sur Longoria et Benatia, il secoue les supporters

Psg Luis Enrique Va Se Faire Un Plaisir A 150 Me Cet Hiver
PSG

PSG : Luis Enrique va se faire un plaisir à 150 ME cet hiver

Fil Info

08 sept. , 13:00
Pas de triplé pour le PSG, il annonce le futur champion d’Europe
08 sept. , 12:40
OL : Nicolas Tagliafico sur le départ !
08 sept. , 12:20
OM : Remercier McCourt et taper sur Longoria et Benatia, il secoue les supporters
08 sept. , 12:00
PSG : Luis Enrique va se faire un plaisir à 150 ME cet hiver
08 sept. , 11:30
Tout va bien à l'ASSE, il n'est pas satisfait du tout
08 sept. , 11:00
Ballon d'Or 2026 : Dembélé révèle le nom du grand gagnant
08 sept. , 10:30
OL : Il quitte le club, les supporters sans pitié
08 sept. , 10:00
Ligue 1 : Le PSG n'a qu'un seul concurrent pour le titre
08 sept. , 9:40
Daniel Riolo s'en prend à Céline Dion et ses fans

Derniers commentaires

La campagne Mbappé Ballon d'Or dérape déjà

Tu vois tellment juste valdo de mes 2 qu il sera ballon d'or mon grand.... Que tu le veuilles ou non!! DES BIZS

OM : Genesio n’a fait qu'une demande à McCourt, la réponse a été radicale

Que Genesio fasse parler son pep intérieur car pour l’instant il fait plutôt parler son Habib beye intérieur

OM : Remercier McCourt et taper sur Longoria et Benatia, il secoue les supporters

Justement quand tu claques 700 millions d’euros pour te retrouver dans la situation actuelle, c’est soit que tu es un véritable incompétent soit que tu laisses ton cerveau sur la table de nuit à ton réveil ! Parce que là Mc Court n’a rien sauvé il a juste gâché son argent et fait perdre 10 ans à l’OM ! Je me demande encore comment il a pu devenir milliardaire en se faisant liquider financièrement sans rien faire

Daniel Riolo s'en prend à Céline Dion et ses fans

Il a raison Céline Dion cest une grosse folle elle aurait dû aller en prison elle et René lui pour pedophilie et elle pour etre aller avec lui

Un attaquant veut signer, l’OM supplie la DNCG

A yaya : L'OL n'a jamais été privilégié par les instances du Football... et surtout pas par la DNCG. Les chiffres farfelues avancés à l'époque par les "médias"... c'était du flan ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3Paris logo
Paris
73210624
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
5Rennes logo
Rennes
73210752
6Strasbourg logo
Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
33102651
12Angers SCO logo
Angers SCO
3310245-1
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Nice logo
Nice
2302114-3
16Le Havre logo
Le Havre
1301224-2
17Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading