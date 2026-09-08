PSG : Le prochain cadre écarté par Luis Enrique est connu

Reprise difficile pour le PSG, qui n'arrive pas à gagner en Ligue 1 et débute la Ligue des Champions contre Bratislava. Luis Enrique va en profiter pour mettre Achraf Hakimi au repos.

Après Ousmane Dembélé et Lucas Digne, Luis Enrique a décidé de ne plus hésiter à mettre certains éléments au repos forcé dès qu’ils montrent un signe de faiblesse. Le Ballon d’Or avait essayé de reprendre trop fort et se montrait hors de forme et très maladroit sur les premiers matchs. Pour l’ancien arrière gauche d’Aston Villa, c’est son niveau affiché et le manque d’efficacité défensive qui a alerté l’entraineur espagnol, et cela malgré la suspension de Nuno Mendes. Une preuve que le technicien en chef du PSG n’hésite pas à trancher dans le vif.

Hakimi moins décisif en 2026

Selon L’Equipe, c’est Achraf Hakimi qui sera mis au repos ce mercredi pour le match face au Slovan Bratislava. Une décision osée car le Paris SG n’a pas beaucoup de joueurs pour seconder le Marocain, et ce devrait encore être Warren Zaïre-Emery qui jouera les utilités, chose qu’il a très bien fait la saison dernière.

Il faut dire que l’ancien joueur du Real Madrid, du Borussia Dortmund et de l’Inter Milan enchaine les matchs depuis la reprise, n’ayant connu qu’une courte pause après la Coupe du monde. Et cela se voit dans ses données, avec des retours de blessure précipités en début d’année 2026. Sur ces trois dernières années, jamais Hakimi n’a touché aussi peu de ballons (94 par match tout de même), jamais réussi aussi peu de dribbles et été beaucoup moins décisif que par le passé (une action décisive toutes les 335 minutes en 2026, contre une action décisive toutes les 194 minutes en 2025).

Selon L’Equipe, Luis Enrique n’a aucune inquiétude sur la faculté d’Hakimi à retrouver son niveau, mais il compte bien lui laisser quelques plages de repos pour « lui permettre de retrouver ses sensations », afin qu’il retrouve la domination athlétique qui fait sa marque de fabrique. De quoi provoquer quelques surprises donc pour le match de ce mercredi face à Bratislava, où il se murmure également que Dro Fernandez, Senny Mayulu, Lucas Digne et Mika Godts pourraient être titulaires.