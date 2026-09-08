PSG : Le prochain cadre écarté par Luis Enrique est connu

Tu vois tellment juste valdo de mes 2 qu il sera ballon d'or mon grand.... Que tu le veuilles ou non!! DES BIZS
Que Genesio fasse parler son pep intérieur car pour l’instant il fait plutôt parler son Habib beye intérieur
Justement quand tu claques 700 millions d’euros pour te retrouver dans la situation actuelle, c’est soit que tu es un véritable incompétent soit que tu laisses ton cerveau sur la table de nuit à ton réveil ! Parce que là Mc Court n’a rien sauvé il a juste gâché son argent et fait perdre 10 ans à l’OM ! Je me demande encore comment il a pu devenir milliardaire en se faisant liquider financièrement sans rien faire
Il a raison Céline Dion cest une grosse folle elle aurait dû aller en prison elle et René lui pour pedophilie et elle pour etre aller avec lui
A yaya : L'OL n'a jamais été privilégié par les instances du Football... et surtout pas par la DNCG. Les chiffres farfelues avancés à l'époque par les "médias"... c'était du flan ! ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
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|7
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|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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