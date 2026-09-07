PSG : Luis Enrique prépare un gros coup à 55 ME au Barça

Le PSG sera à l'affût des opportunités lors des prochaines fenêtres de mercato. Le club de la capitale pourrait une nouvelle fois trouver son bonheur au Barça.

Le Paris Saint-Germain a fait pas mal de changements dans son effectif cet été lors du mercato. Le club de la capitale a dû compenser les départs notables de Lee Kang-In, Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye ou encore Bradley Barcola. Pour le moment, le début de saison est très décevant. Mais Luis Enrique sait que la saison est encore longue et que des changements pourront encore être faits. Cet hiver, de nouvelles recrues pourraient en plus débarquer dans la capitale française. Et comme souvent ces derniers temps, le PSG lorgne sur un joueur du FC Barcelone.

Eric Garcia, nouveau catalan en approche au PSG ?

D'après les derniers échos du site CaughtOffside, le PSG est en effet toujours intéressé par le profil d'Eric Garcia. Le défenseur catalan est encore sous contrat jusqu'en 2031. Le FC Barcelone est donc en position de force dans ce dossier, alors que les pensionnaires du Camp Nou espèrent recevoir un chèque de 55 millions d'euros pour lâcher l'Espagnol. La polyvalence du joueur barcelonais plaît beaucoup à Luis Enrique. Eric Garcia peut jouer dans l'axe de la défense comme au poste de latéral droit.

Dans ce dossier, le discours de l'entraîneur du PSG pourrait une nouvelle fois être déterminant pour avoir gain de cause. Si Paris veut boucler la venue d'Eric Garcia prochainement, il devra néanmoins faire face à une concurrence XXL. Tottenham, Aston Villa, Newcastle, l'Inter, l'AS Roma, la Fiorentina et Como sont également dans le coup pour s'attacher les services du champion du monde espagnol. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Eric Garcia devra continuer d'être au niveau pour enchainer les minutes au Barça. Il a pour le moment pris le dessus sur Jules Koundé.