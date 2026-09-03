L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée

|Équipe
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Il faudrait que tu révises un peu ton histoire du foot. L'écart budgétaire entre l'OL et les prétendants au podium n'avait rien à voir avec celui actuel. Et l'OL n'a jamais dominé outrageusement le championnat, à part une saison ! L'écart entre le PSG et les prétendants au podium est plus important que celui qui existe entre les premiers de PL et les derniers de PL ! Le PSG a fait changé la répartition des droits pour se les accaparer. La PL a une répartition qui vise à aider les clubs les moins fortunés ! Et Bein a fait capoter tous les projets de diffusion de L1 qui auraient pu nuire à sa chaine !
Mais tu fatigues avec tes memes arguments. Avant le Qatar ton ex gourou pillait et affaiblissait la ligue 1 en achetant les meilleurs joueurs ce qui a permis de gagner 7 fois de suite le championnat. ca te convenait .
Les bons gardiens ont souvent la réussite qu'ils provoquent 🍀
C’est sur que quand l’OM 2eme ou 3eme de L1 prenait 6 defaites en 6 matches de LDC et pas contre les cadors c’est pas une question de niveau c’etaient les sangliers qui avaient du manger qqchose ...
C'est sûr que le LOSC a eu plus que de la chance à Toulouse. Sans la chance du gardien qui est incroyable de ne pas encaisser au deux buts en première mi-temps.
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