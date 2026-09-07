L2 : Nantes tient sa premère victoire

L2 : Nantes tient sa premère victoire

FC Nantes07 sept. , 22:41
parClaude Dautel
0
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Le FC Nantes s'est imposé ce lundi soir (1-0) contre Nancy. Il s'agit de la première victoire des Canaris cette saison, lesquels quittent la zone rouge du classement de Ligue 2. Le but victorieux de Nantes a été marqué par Robinet à la 46e.

Ligue 2

07 septembre 2026 à 20:45
NantesNantes logo
Robinet46'
1
0
Match terminé
NancyNancy logo
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
87
ENTRE
A. Dabasse
NancyNancy
A. Dabasse
SORT
E. Tacafred
NancyNancy
E. Tacafred
Remplacement
84
ENTRE
I. Sissoko
NantesNantes
I. Sissoko
SORT
R. Hachem
NantesNantes
R. Hachem
Remplacement
71
ENTRE
I. Kpene Ganago
NantesNantes
I. Kpene Ganago
SORT
M. Cafaro
NantesNantes
M. Cafaro
Remplacement
70
ENTRE
E. Raheriniaina
NancyNancy
E. Raheriniaina
SORT
M. Fofana
NancyNancy
M. Fofana
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Ligue 2

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Toujours beaucoup de mal a comprendre ces choix de carriere pour un jeune.... Mais bon, bon vent a lui et qui sait peut etre un retour en europe plus tard.

PSG : Dix joueurs en lice pour le Ballon d'Or, c'est un record !

Kylian Mbappé devrait être le Ballon d'Or 2026. Mais bon... j'imagine que Nasser a déjà préparé ses enveloppes au cas où.

Un attaquant veut signer, l’OM supplie la DNCG

Je pense plutôt que l'OM s'intéresse à Anthony Martial. Mais peu importe le joueur... ce ne serait pas équitable pour ceux qui ont eu une restriction indéfectible de la part de la DNCG.

Un attaquant veut signer, l’OM supplie la DNCG

Apparemment Lorenzi fait de Fabien Barthez sa priorité en attaque.

« Sa faute » : Benzema a gâché son retour à l’OL et se fait détruire

Je vois que tu souffres encore de ce que tu as pris dans le derch hier soir. ^^

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