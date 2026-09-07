Le Bayern ouvre la porte à un départ de Michael Olise

Lié avec le Bayern Munich jusqu'en 2029, Michael Olise intéresse d'autres prestigieux clubs européens et notamment le Real Madrid qui a déjà pris des renseignements sur l'international français. En Bavière, on admet que le sujet est sensible.

Après un Mondial où ses performances d'abord excellentes ont ensuite été plus mitigées, Michael Olise a retrouvé le Bayern Munich avec qui il espère gagner le plus de trophées possible. Mais le joueur de 24 ans le sait, le Real Madrid souhaite pouvoir le faire signer. Cet été, Florentino Perez a déjà pris ses marques dans cette opération, mais le président des Merengue s'est rapidement heurté au refus des dirigeants allemands. Du côté de Munich, il était totalement impossible que Michael Olise quitte le club dès ce mercato . Cependant, Jan-Christian Dreesen, PDG du Bayern Munich, a mis un léger bémol concernant l'avenir de l'international français, reconnaissant que l'été prochain, il se pourrait bien que le dossier Olise soit en haut de la pile sur son bureau.

Olise reste discret sur son avenir

Dans ce milieu, faire des promesses est délicat. Nous réévaluerons la situation l'été prochain », a précisé Jan-Christian Dreesen. Et ce dernier de préciser qu'officiellement aucune offre ne lui était parvenue cet été pour Michael Olise. Même si le Bayern Munich n'a pas réellement le souhait de voir partir Michael Olise au Real Madrid ou ailleurs, Jan-Christian Dreesen est conscient que la pression sera énorme lors du mercato 2027. Invité de la chaîne Sport 1 , le dirigeant du Bayern a refusé de s'engager concernant la présence de l'attaquant tricolore à Munich dans un an. «», a précisé Jan-Christian Dreesen. Et ce dernier de préciser qu'officiellement aucune offre ne lui était parvenue cet été pour Michael Olise.

De son côté, le joueur des Bleus et du Bayern Munich reste très discret sur ses intentions, même si fin juillet L'Equipe affirmait que le Real Madrid était prêt à faire une offre pour s'offrir le natif de Londres. Pour les Merengue, il s'agissait de compenser éventuellement le départ de Vinicius Jr, mais c'était avant que l'attaquant brésilien ne prolonge son contrat avec Madrid. L'été 2027 pourrait donc être bouillant entre la Bavière et l'Espagne, à moins que le PSG vienne aussi mettre son nez dans ce dossier.