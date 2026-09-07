PSG : Dix joueurs en lice pour le Ballon d'Or, c'est un record !

PSG : Dix joueurs en lice pour le Ballon d'Or, c'est un record !

PSG07 sept. , 22:00
parJérôme Capton
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Ce mardi, L'Equipe va dévoiler la liste des 30 joueurs en lice pour le Ballon d’Or masculin, lequel sera remis le 26 octobre 2026 à Londres. Le Paris Saint-Germain va battre un record à cette occasion avec un tiers des joueurs nominés.
La liste est encore confidentielle, mais visiblement certains journalistes ont déjà eu accès à la liste des 30 joueurs qui sont en course pour le Ballon d'Or 2026. C'est le quotidien sportif, qui organise le trophée avec France-Football, qui annoncera mardi tout au long de la journée les noms des footballeurs en lice pour succéder à Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d'Or en 2025. À quelques heures de la révélation de cette liste, Ben Jacobs, très célèbre et sérieux journaliste anglais aux 920.000 followers, annonce que parmi ces 30 joueurs, il y aura 10 joueurs du Paris Saint-Germain. Notre confrère précise que c'est un record pour un club. Et le PSG succède...au PSG.
En effet, l'an dernier, le Paris Saint-Germain avait placé neuf de ses joueurs dans la course au Ballon d'Or soit un de plus que le Real Madrid en 2018. Reste que si ce record démontre l'impact de la saison parfaite réussie par le club de la capitale en 2025-2026 avec la totalité des trophées gagnés, sauf la Coupe de France, et notamment un back-to-back en Ligue des champions. Seul problème, les voix vont se disperser sur les 10 joueurs du PSG, ce qui risque de pénaliser Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia, les deux joueurs du Paris Saint-Germain les plus souvent cités comme des lauréats possibles du Ballon d'Or 2026. Le seul suspense ce mardi concernera donc l'identité des dix joueurs du club de la capitale retenus dans cette liste des 30 nominés.

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Derniers commentaires

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Toujours beaucoup de mal a comprendre ces choix de carriere pour un jeune.... Mais bon, bon vent a lui et qui sait peut etre un retour en europe plus tard.

PSG : Dix joueurs en lice pour le Ballon d'Or, c'est un record !

Kylian Mbappé devrait être le Ballon d'Or 2026. Mais bon... j'imagine que Nasser a déjà préparé ses enveloppes au cas où.

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Je pense plutôt que l'OM s'intéresse à Anthony Martial. Mais peu importe le joueur... ce ne serait pas équitable pour ceux qui ont eu une restriction indéfectible de la part de la DNCG.

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Apparemment Lorenzi fait de Fabien Barthez sa priorité en attaque.

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Je vois que tu souffres encore de ce que tu as pris dans le derch hier soir. ^^

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