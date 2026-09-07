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Le Paris FC dans le top 5, il met la pédale douce

Paris FC07 sept. , 21:00
parJérôme Capton
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Le Paris FC a frappé fort en allant s'imposer dimanche soir au Vélodrome. Désormais, l'autre club de la capitale ne fait plus sourire et certains observateurs voient même la formation entraînée par Liam Rosenier finir dans le haut du classement de Ligue 1.
« Fier de nos joueurs et de notre staff !!! Splendide victoire au Vélodrome hier, avec un triplé de Sinayoko🔥 Merci aux supporters qui ont fait le déplacement, à ceux qui sont venus au Cinéfoot du Grand Rex, et à tous les autres devant Ligue 1+. On avance, on construit ensemble. Match après match ». Propriétaire du Paris Football Club, Antoine Arnault était évidemment heureux ce lundi en voyant que son club pointait à la deuxième place du classement de Ligue 1, à égalité parfaite avec l'OL, après sa victoire à Marseille (2-3). L'homme d'affaires le sait, la route va être longue pour un club qui était monté en L1 la saison passée. Mais on sent que l'enthousiasme monte autour du Paris FC, que certains voient même batailler pour les cinq premières places du classement en fin de saison.
Tandis que le Paris FC prépare la réception de l'Olympique Lyonnais, samedi prochain à Jean-Bouin, un match dont le vainqueur sera le grand gagnant de la 4e journée de Ligue 1, Felipe Saad, consultant pour Ligue 1 + et ancien joueur du Paris FC où il a fini sa carrière, estime qu'il faut tout de même rester prudent. « C’est encore tôt pour voir plus loin (...) Il y a des joueurs d’expérience au Paris FC comme Trapp, Lees-Melou ou Lopez, mais aussi beaucoup de jeunes. Le staff va devoir leur apporter de la sérénité sur la durée. Pour moi, le Paris FC est taillé pour terminer dans les 7-8 premiers. Je suis plus mesuré quand j’entends déjà parler de top 5 », prévient, dans Le Parisien, Felipe Saad. Le prochain match contre l'OL sera très clairement un match qui permettra d'en savoir plus sur le vrai potentiel de cette équipe parisienne.

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