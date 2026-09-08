OM : Une recrue miracle pour affronter le PSG

OM : Une recrue miracle pour affronter le PSG

OM08 sept. , 8:00
parGuillaume Conte
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Déjà en grande difficulté au bout de trois journées de Ligue 1, l'OM espère retrouver la marche avant pendant l'enchainement des matchs contre Rennes, Besiktas et le PSG. Pour le Classique de la Ligue 1, un petit miracle est espéré.
En grosse difficulté sur le plan de son effectif, Bruno Genesio ne peut pas se permettre de perdre des joueurs sur blessure. Si avoir une infirmerie remplie n’est jamais agréable pour un entraineur, que dire dans un groupe qui n’a reçu aucun renfort pendant l’été, si ce n’est quelques retours de prêts, et a surtout perdu gros dans un mercato infernal. A l’OM, la blessure de Tochukwu Nnadi contre Monaco a été très mal vécue, car elle empêche la formation phocéenne de bénéficier d’un joueur d’impact dans le coeur du jeu.
Sérieusement blessé au genou au niveau ligamentaire, même si le diagnostic officiel d'une rupture n'a pas été posé, le Nigérian a passé des examens et a pris la décision osée de ne pas passer par la case opération. Les spécialités, en accord avec le staff médical, estiment qu’il sera possible pour le milieu de terrain de revenir plus rapidement à son meilleur niveau en renforçant le genou pour compenser la torsion constatée.
Un choix fait pour le bien de l’OM, et toujours très risqué pour le joueur. Mais La Provence annonce une date très surprenante de retour pour Nnadi, qui pourrait faire son retour avant même la trêve internationale, et s’est fixé comme objectif d’être dans le groupe pour le match face au PSG du 20 septembre. « Une prédiction très optimiste, alors que d’autres imaginent plutôt un retour sur les terrains après la trêve internationale. Pourquoi pas lors du déplacement à Troyes (11 octobre) ? », souligne La Provence, pour qui ces trois petites semaines d’absence paraissent assez folles.
A l’heure où l’infirmerie de l’OM a connu des blessés interminables la saison dernière comme Nayef Aguerd, Hamed Traoré ou Amine Gouiri, ce retour express serait une très bonne nouvelle pour Bruno Genesio, même s’il faut espérer pour le joueur qu’il ne soit pas précipité.

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