PSG : Barcola est parti, Laure Boulleau craque

PSG : Barcola est parti, Laure Boulleau craque

PSG07 sept. , 17:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG connaît un début de saison très compliqué. De quoi inquiéter certains observateurs, même si Laure Boulleau se veut confiante pour les hommes de Luis Enrique.
Le Paris Saint-Germain a déjà sept points de retard sur l'AS Monaco, leader de Ligue 1, suite à sa défaite contre le club du Rocher vendredi soir au Parc des Princes. Après trois journées disputées, les champions d'Europe n'ont que deux petits points au compteur. Le calendrier du PSG est difficile en ce début de saison et une réaction est vivement attendue afin de relancer une dynamique positive dans la capitale. Certains observateurs commencent à s'inquiéter pour ce PSG qui a déjà beaucoup gagné et qui pourrait montrer les premiers signes d'une forme de lassitude. Mais ce n'est pas encore ce que pense Laure Boulleau.

Le PSG, une âme à retrouver ? 

Présente sur Canal+, la consultante a en effet donné son avis sur ce début de saison raté du Paris Saint-Germain. Et elle voudrait que le PSG retrouve ce qui a fait sa force, à savoir de la vitesse :
« Ce n’est pas la première année où ils commencent un petit peu au petit trot. (...) Là où je suis complètement en phase avec Luis Enrique, c’est que son équipe va monter en puissance, et qu’ils seront bien meilleurs dans quelques mois. Par contre, il va falloir qu’ils retrouvent leurs standards défensifs. (...)
Et autre chose aussi, même si le profil de Bradley Barcola n’a pas été remplacé, c’est lui qui incarnait un peu le côté : on va vite vers l’avant, et les nouvelles recrues, c’est un peu le ballon dans les pieds… (...) À un moment donné, le PSG qui gagne, c’est aussi le PSG qui va vite, et c’est pour ça que la rentrée d’Ousmane Dembélé a tout changé, et que le retour de Nuno Mendes va faire exploser cette équipe. »

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