PSG : Le Parc des Princes vendu, c'est fait à « 99,9 % »

Le PSG veut plus que jamais agrandir la capacité de son stade et reste déterminé à quitter le Parc des Princes si aucun accord n’est trouvé avec la mairie de Paris. Mais la situation pourrait bientôt évoluer positivement pour le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain est résolu à agrandir son enceinte, et que ce soit au Parc des Princes ou ailleurs, les champions d’Europe entendent mener ce projet à bien. Une perspective qui ne plaît pas à une partie des supporters historiques du club, attachés à une présence durable au Parc des Princes. Mais ils peuvent se montrer quelque peu rassurés : la récente arrivée d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris pourrait rebattre les cartes. Contrairement à Anne Hidalgo, le nouvel édile se dit ouvert à une vente du Parc des Princes au Qatar, mais pas sans conditions.

Le PSG proche d'avoir gain de cause ?

Invité ces dernières heures sur RMC, Emmanuel Grégoire a en effet évoqué le dossier de la vente du Parc au PSG : « La relation avec les dirigeants est repartie sur une base saine et solide… Je suis optimiste. (…) Ça peut être un accord gagnant-gagnant. Je suis ouvert à la vente. J’ai le souhait ardent que le PSG reste au Parc des Princes et que ce soit l’occasion d’investir.

Ce serait dommage que le PSG parte. (…) Il y a 99,9 % de chances que le PSG reste au Parc. Je suis prêt à faire les efforts pour cela. On va voir comment cela fonctionne et nous avons voulu donner des gages, mais je ne vendrai pas à n’importe quelles conditions. »

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De bon augure donc pour le PSG, qui souhaite devenir propriétaire du Parc afin d’y rester durablement. Reste désormais à connaître les conditions qui seront mises sur la table. Le dialogue semble en tout cas relancé, et les différentes parties paraissent aller dans le même sens pour trouver un accord équilibré. En attendant, les champions d’Europe retrouveront le Parc ce mardi soir pour la réception du Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions.