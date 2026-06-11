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PSG : Accord pour la signature de Lee à l’Atlético

PSG11 juin , 19:00
parGuillaume Conte
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Double champion d'Europe, Kang-In Lee ne devrait pas revenir au PSG après la Coupe du monde. Le milieu offensif sud-coréen a trouvé un accord pour rejoindre l'Atlético de Madrid, qui va devoir payer.
Milieu de terrain peu utilisé par Luis Enrique dans les matchs majeurs, Kang-In Lee a bien compris que la suite de sa carrière se jouerait loin du PSG. A 25 ans, le Sud-Coréen veut du temps de jeu et il va désormais devoir trouver le meilleur point de chute. S’il a été annoncé du côté de l’OL et de Monaco pour continuer en Ligue 1 avec des minutes en plus, son premier choix a toujours été de rejoindre l’Atlético de Madrid.
L’ancien joueur de Valence et de Majorque a été marqué par ses passages dans les clubs où Mateu Alemany oeuvrait au recrutement. Et désormais, le dirigeant espagnol est à l’Atlético de Madrid. Ainsi, selon les informations de la Cadena SER, un accord a déjà été trouvé de longue date entre Lee et les Colchoneros, pour une signature cet été.

Lee ne rêve que de l'Atlético

Cet accord ne garantit toutefois rien, car le plus difficile sera de faire craquer le PSG. Paris espère révccupérer au moins 25 millions d’euros avec son milieu offensif, recruté pour un prix légèrement inférieur en 2023. Mais selon la source espagnole, les deux clubs discutent et les chances de voir un transfert se conclure sont désormais importantes. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas envie de retenir contre son gré un joueur qui n’a jamais rien dit malgré son statut de second couteau.
Et cela ne coute rien de conserver de bonnes relations avec le club madrilène, alors que Julian Alvarez fait toujours partie des cibles possibles du PSG pour cet été. Ce dossier Alvarez commence à devenir complexe, puisque l’Atlético a refusé en ricanant une offre de 150 ME de la part du Real Madrid, mais le Barça espère le récupérer pour 100 ME. De son coté, l’Argentin se demande si son club, qui réclame 500 ME pour le vendre, soit le montant de sa clause libératoire, ne se paye pas sa tête.
K. Lee

K. Lee

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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Bah , les teutons vont sans doute valider avec un gros pourcentage à la revente et p’tet même une priorité de rachat avec un budget validé , normal quoi… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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