Le PSG martyrise le Barça, Luis Enrique adore ça

Très convoité à l’approche du mercato estival, Yan Diomande va sûrement échapper au FC Barcelone. L’ailier du RB Leipzig a davantage de chances d’atterrir au Paris Saint-Germain de Luis Enrique, plus que jamais épanoui dans le projet parisien.

Ce sera probablement l’un des grands feuilletons à suivre cet été. Très en vue avec le RB Leipzig, le jeune Yan Diomande attire les plus grosses écuries européennes. Le nom de l’international ivoirien est régulièrement associé à des grands d’Europe comme Liverpool, qui devra compenser le départ de Mohamed Salah, ou encore le Paris Saint-Germain , bien placé en raison du prix fixé pour son transfert. En Allemagne, le quotidien Bild confirme qu’il faudra proposer aux alentours de 100 millions d’euros pour s’offrir l’ailier de 19 ans.

Le PSG en pole pour Diomande

Autant dire que ce tarif va éliminer certains courtisans réticents à l’idée de miser une somme aussi importante, ou qui n’ont tout simplement pas les moyens pour une telle opération. On pense principalement au FC Barcelone dont les finances restent fragiles. Rien à voir avec la situation du Paris Saint-Germain qui peut parfaitement envisager ce genre d’investissement. Pour le moment, le média El Nacional précise que le club de la capitale n’a transmis aucune offre au RB Leipzig. Mais l’intérêt du champion d’Europe est réel et des discussions pourraient être lancées dans les semaines à venir.

Preuve que Luis Enrique a bien validé le profil de Yan Diomande. Aux côtés du conseiller sportif Luis Campos, l’entraîneur parisien tient un rôle majeur dans les prises de décision. Le Paris Saint-Germain suit ses recommandations, ce qui explique en partie l’accord imminent en vue d’une prolongation de l’Espagnol jusqu’en 2030. La presse espagnole, en plus du dossier Yan Diomande, y voit une nouvelle bataille perdue pour le Barça qui n’est pas près de récupérer son ancien coach.