L'entraîneur du PSG prend la Ligue 1 de haut
Luis Enrique critiqué pour ses choix

Le PSG martyrise le Barça, Luis Enrique adore ça

PSG27 avr. , 18:00
parEric Bethsy
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Très convoité à l’approche du mercato estival, Yan Diomande va sûrement échapper au FC Barcelone. L’ailier du RB Leipzig a davantage de chances d’atterrir au Paris Saint-Germain de Luis Enrique, plus que jamais épanoui dans le projet parisien.
Ce sera probablement l’un des grands feuilletons à suivre cet été. Très en vue avec le RB Leipzig, le jeune Yan Diomande attire les plus grosses écuries européennes. Le nom de l’international ivoirien est régulièrement associé à des grands d’Europe comme Liverpool, qui devra compenser le départ de Mohamed Salah, ou encore le Paris Saint-Germain, bien placé en raison du prix fixé pour son transfert. En Allemagne, le quotidien Bild confirme qu’il faudra proposer aux alentours de 100 millions d’euros pour s’offrir l’ailier de 19 ans.

Le PSG en pole pour Diomande

Autant dire que ce tarif va éliminer certains courtisans réticents à l’idée de miser une somme aussi importante, ou qui n’ont tout simplement pas les moyens pour une telle opération. On pense principalement au FC Barcelone dont les finances restent fragiles. Rien à voir avec la situation du Paris Saint-Germain qui peut parfaitement envisager ce genre d’investissement. Pour le moment, le média El Nacional précise que le club de la capitale n’a transmis aucune offre au RB Leipzig. Mais l’intérêt du champion d’Europe est réel et des discussions pourraient être lancées dans les semaines à venir.
Preuve que Luis Enrique a bien validé le profil de Yan Diomande. Aux côtés du conseiller sportif Luis Campos, l’entraîneur parisien tient un rôle majeur dans les prises de décision. Le Paris Saint-Germain suit ses recommandations, ce qui explique en partie l’accord imminent en vue d’une prolongation de l’Espagnol jusqu’en 2030. La presse espagnole, en plus du dossier Yan Diomande, y voit une nouvelle bataille perdue pour le Barça qui n’est pas près de récupérer son ancien coach.
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2,7 millions d'euro? par an? ouai ok, il trouveront un autre et 2 millions par an c'est pas dramatique. s'ils sont intelligents ils se concentrent un peu plus sur la formation. y'a du bon foot dans la région chez les jeunes. mais ça ils savent pas faire, c'est assez fou.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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