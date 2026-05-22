Coupe du Monde 2026

CdM 2026 : Programme TV de la Coupe du Monde 2026

Mondial 202622 mai , 7:20
parAlexis Rose
1
Programme de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 :
Jeudi 11 juin
21h00 : Mexique - Afrique du Sud (sur M6 et beIN Sports)
Vendredi 12 juin
4h00 : Corée du Sud - République Tchèque (sur beIN Sports)
21h00 : Canada - Bosnie-Herzégovine (sur M6 et beIN Sports)
Samedi 13 juin
3h00 : Etats-Unis - Paraguay (sur beIN Sports)
21h00 : Qatar - Suisse (sur M6 et beIN Sports)
Dimanche 14 juin
0h00 : Brésil - Maroc (sur M6 et beIN Sports)
3h00 : Haïti - Écosse (sur beIN Sports)
6h00 : Australie - Turquie (sur beIN Sports)
9h00 : Allemagne - Curaçao (sur M6 et beIN Sports)
22h00 : Pays-Bas - Japon (sur M6 et beIN Sports)
Lundi 15 juin
1h00 : Côte d’Ivoire - Équateur (sur beIN Sports)
4h00 : Suède - Tunisie (sur beIN Sports)
18h00 : Espagne - Cap-Vert (sur M6 et beIN Sports)
21h00 : Belgique - Égypte (sur M6 et beIN Sports)
Mardi 16 juin
0h00 : Arabie Saoudite - Uruguay (sur M6 et beIN Sports)
3h00 : Iran - Nouvelle-Zélande (sur beIN Sports)
21h00 : FRANCE - Sénégal (sur M6 et beIN Sports)
Mercredi 17 juin
0h00 : Irak - Norvège (sur M6 et beIN Sports)
3h : Argentine - Algérie (sur beIN Sports)
6h00 : Autriche - Jordanie (sur beIN Sports)
19h00 : Portugal - RD Congo (sur M6 et beIN Sports)
22h00 : Angleterre - Croatie (sur M6 et beIN Sports)
Jeudi 18 juin
1h00 : Ghana - Panama (sur beIN Sports)
4h00 : Ouzbékistan - Colombie (sur beIN Sports)
18h00 : République Tchèque - Afrique du Sud (sur M6 et beIN Sports)
21h00 : Suisse - Bosnie-Herzégovine (sur M6 et beIN Sports)
Vendredi 19 juin
0h00 : Canada - Qatar (sur beIN Sports)
3h00 : Mexique - Corée du Sud (sur beIN Sports)
21h00 : Etats-Unis - Australie (sur M6 et beIN Sports)
Samedi 20 juin
0h00 : Écosse - Maroc (sur M6 et beIN Sports)
2h30 : Brésil - Haïti (sur M6 et beIN Sports)
6h00 : Turquie - Paraguay (sur beIN Sports)
19h00 : Pays-Bas - Suède (sur M6 et beIN Sports)
22h00 : Allemagne - Côte d’Ivoire (sur M6 et beIN Sports)
Dimanche 21 juin
2h00 : Équateur - Curaçao (sur beIN Sports)
6h00 : Tunisie - Japon (sur beIN Sports)
18h00 : Espagne - Arabie Saoudite (sur M6 et beIN Sports)
21h00 : Belgique - Iran (sur M6 et beIN Sports)
Lundi 22 juin
0h00 : Uruguay - Cap-Vert (sur beIN Sports)
3h00 : Nouvelle-Zélande - Égypte (sur beIN Sports)
19h00 : Argentine - Autriche (sur M6 et beIN Sports)
23h00 : FRANCE - Irak (sur M6 et beIN Sports)
Mardi 23 juin
2h00 : Norvège - Sénégal (sur beIN Sports)
5h00 : Jordanie - Algérie (sur beIN Sports)
19h00 : Portugal - Ouzbékistan (sur M6 et beIN Sports)
22h00 : Angleterre - Ghana (sur M6 et beIN Sports)
Mercredi 24 juin
1h00 : Panama - Croatie (sur beIN Sports)
0h00 : Jordanie - Algérie (sur beIN Sports)
4h00 : Colombie - RD Congo (sur beIN Sports)
21h00 : Suisse - Canada (sur M6 et beIN Sports)
Bosnie Herzégovine - Qatar (sur beIN Sports)
Jeudi 25 juin
0h00 : Écosse - Brésil (sur M6 et beIN Sports)
Maroc - Haïti (sur beIN Sports)
3h00 : République Tchèque - Mexique (sur beIN Sports)
Afrique du Sud - Corée du Sud (sur beIN Sports)
22h00 : Equateur - Allemagne (sur M6 et beIN Sports)
Curaçao - Côte d'Ivoire (sur beIN Sports)
Vendredi 26 juin
1h00 : Tunisie - Pays-Bas (sur M6 et beIN Sports)
Japon - Suède (sur beIN Sports)
4h00 : Turquie - Etats-Unis (sur beIN Sports)
Paraguay - Australie (sur beIN Sports)
21h00 : Norvège - FRANCE (sur M6 et beIN Sports)
Sénégal - Irak (sur beIN Sports)
Samedi 27 juin
2h00 : Uruguay - Espagne (sur M6 et beIN Sports)
Cap-Vert - Arabie Saoudite (sur beIN Sports)
5h00 : Nouvelle-Zélande - Belgique (sur beIN Sports)
Egypte - Iran (sur beIN Sports)
23h00 : Panama - Angleterre (sur M6 et beIN Sports)
Croatie - Ghana (sur beIN Sports)
Dimanche 28 juin
1h30 : RD Congo - Ouzbékistan (sur beIN Sports)
Colombie - Portugal (sur M6 et beIN Sports)
4h00 : Jordanie - Argentine (sur beIN Sports)
Algérie - Autriche (sur beIN Sports)
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Derniers commentaires

OL : Il officialise son départ et ses regrets

Ah noooon !! Pas lui !! Mais quelle perte ... j'aurai préféré 100 fois qu'on dégage Endrick ^^

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

les resumés ne montrent que tres rarement les erreurs ou interpretations des arbitres. ensuite des erreurs ne font pas forcement des buts. par ex OM Lille. Lille doit prendre au moins 2 rouges directs. l OM perd le match. ca compte dans le tableau?

ASSE : La chaîne Ligue 1+ et la LFP veulent les Verts en L1

Bon c'est sur que j'aimerais avoir le retour du Derby (quoique le dernier à laisser des traces, rouge retirer + doliprane), mais en quoi les verts méritent la L1 ?? Vous avez regardé leurs matchs ?? bé c'est nul en tout point.

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

bravo. cela prouve ton niveau intellectuel. on avait pas besoin de preuves tkt

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

deja les infos dont tu parles, ce sont Porte et LFI qui les propagent. mais rien a foutre, si tu lisais un peu tu comprendrais ce que j ecris.... enfin peut etre. et pour finir, la police pourrait tirer a balles reelles, 1-2 exemples sur les casseurs crevés par terre, les autres abrutis reflechiraient a 2x a y retourner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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