CdM 2026 : Programme TV de la Coupe du Monde 2026

Programme de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 :

Jeudi 11 juin

21h00 : Mexique - Afrique du Sud (sur M6 et beIN Sports)

Vendredi 12 juin

4h00 : Corée du Sud - République Tchèque (sur beIN Sports)

21h00 : Canada - Bosnie-Herzégovine (sur M6 et beIN Sports)

Samedi 13 juin

3h00 : Etats-Unis - Paraguay (sur beIN Sports)

21h00 : Qatar - Suisse (sur M6 et beIN Sports)

Dimanche 14 juin

0h00 : Brésil - Maroc (sur M6 et beIN Sports)

3h00 : Haïti - Écosse (sur beIN Sports)

6h00 : Australie - Turquie (sur beIN Sports)

9h00 : Allemagne - Curaçao (sur M6 et beIN Sports)

22h00 : Pays-Bas - Japon (sur M6 et beIN Sports)

Lundi 15 juin

1h00 : Côte d’Ivoire - Équateur (sur beIN Sports)

4h00 : Suède - Tunisie (sur beIN Sports)

18h00 : Espagne - Cap-Vert (sur M6 et beIN Sports)

21h00 : Belgique - Égypte (sur M6 et beIN Sports)

Mardi 16 juin

0h00 : Arabie Saoudite - Uruguay (sur M6 et beIN Sports)

3h00 : Iran - Nouvelle-Zélande (sur beIN Sports)

21h00 : FRANCE - Sénégal (sur M6 et beIN Sports)

Mercredi 17 juin

0h00 : Irak - Norvège (sur M6 et beIN Sports)

3h : Argentine - Algérie (sur beIN Sports)

6h00 : Autriche - Jordanie (sur beIN Sports)

19h00 : Portugal - RD Congo (sur M6 et beIN Sports)

22h00 : Angleterre - Croatie (sur M6 et beIN Sports)

Jeudi 18 juin

1h00 : Ghana - Panama (sur beIN Sports)

4h00 : Ouzbékistan - Colombie (sur beIN Sports)

18h00 : République Tchèque - Afrique du Sud (sur M6 et beIN Sports)

21h00 : Suisse - Bosnie-Herzégovine (sur M6 et beIN Sports)

Vendredi 19 juin

0h00 : Canada - Qatar (sur beIN Sports)

3h00 : Mexique - Corée du Sud (sur beIN Sports)

21h00 : Etats-Unis - Australie (sur M6 et beIN Sports)

Samedi 20 juin

0h00 : Écosse - Maroc (sur M6 et beIN Sports)

2h30 : Brésil - Haïti (sur M6 et beIN Sports)

6h00 : Turquie - Paraguay (sur beIN Sports)

19h00 : Pays-Bas - Suède (sur M6 et beIN Sports)

22h00 : Allemagne - Côte d’Ivoire (sur M6 et beIN Sports)

Dimanche 21 juin

2h00 : Équateur - Curaçao (sur beIN Sports)

6h00 : Tunisie - Japon (sur beIN Sports)

18h00 : Espagne - Arabie Saoudite (sur M6 et beIN Sports)

21h00 : Belgique - Iran (sur M6 et beIN Sports)

Lundi 22 juin

0h00 : Uruguay - Cap-Vert (sur beIN Sports)

3h00 : Nouvelle-Zélande - Égypte (sur beIN Sports)

19h00 : Argentine - Autriche (sur M6 et beIN Sports)

23h00 : FRANCE - Irak (sur M6 et beIN Sports)

Mardi 23 juin

2h00 : Norvège - Sénégal (sur beIN Sports)

5h00 : Jordanie - Algérie (sur beIN Sports)

19h00 : Portugal - Ouzbékistan (sur M6 et beIN Sports)

22h00 : Angleterre - Ghana (sur M6 et beIN Sports)

Mercredi 24 juin

1h00 : Panama - Croatie (sur beIN Sports)

0h00 : Jordanie - Algérie (sur beIN Sports)

4h00 : Colombie - RD Congo (sur beIN Sports)

21h00 : Suisse - Canada (sur M6 et beIN Sports)

Bosnie Herzégovine - Qatar (sur beIN Sports)

Jeudi 25 juin

0h00 : Écosse - Brésil (sur M6 et beIN Sports)

Maroc - Haïti (sur beIN Sports)

3h00 : République Tchèque - Mexique (sur beIN Sports)

Afrique du Sud - Corée du Sud (sur beIN Sports)

22h00 : Equateur - Allemagne (sur M6 et beIN Sports)

Curaçao - Côte d'Ivoire (sur beIN Sports)

Vendredi 26 juin

1h00 : Tunisie - Pays-Bas (sur M6 et beIN Sports)

Japon - Suède (sur beIN Sports)

4h00 : Turquie - Etats-Unis (sur beIN Sports)

Paraguay - Australie (sur beIN Sports)

21h00 : Norvège - FRANCE (sur M6 et beIN Sports)

Sénégal - Irak (sur beIN Sports)

Samedi 27 juin

2h00 : Uruguay - Espagne (sur M6 et beIN Sports)

Cap-Vert - Arabie Saoudite (sur beIN Sports)

5h00 : Nouvelle-Zélande - Belgique (sur beIN Sports)

Egypte - Iran (sur beIN Sports)

23h00 : Panama - Angleterre (sur M6 et beIN Sports)

Croatie - Ghana (sur beIN Sports)

Dimanche 28 juin

1h30 : RD Congo - Ouzbékistan (sur beIN Sports)

Colombie - Portugal (sur M6 et beIN Sports)

4h00 : Jordanie - Argentine (sur beIN Sports)

Algérie - Autriche (sur beIN Sports)