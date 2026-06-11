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OL : Julien Duranville, la pépite belge arrive à Lyon

OL11 juin , 19:15
parGuillaume Conte
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L'OL a décidé de ne pas laisser passer l'opportunité de recruter Julien Duranville, et négocie les derniers détails de son arrivée avec le Borussia Dortmund.
L’Olympique Lyonnais a besoin de vendre cet été pour renflouer les caisses et passer la DNCG. Mais le club rhodanien est bien parti pour s’offrir un nouveau joueur et frapper vite et fort comme ce fut le cas l’été dernier.
Journaliste pour Sky en Allemagne, Patrick Berger dévoile que Julien Duranville est tout proche de rejoindre l’OL pour 8,5 millions d’euros au minimum. L’attaquant belge de 20 ans avait été considéré comme un joueur extrêmement prometteur à ses débuts chez les jeunes d’Anderlecht. Dortmund l’avait alors recruté pour 13 millions d’euros, bonus inclus dès janvier 2023.

Dortmund veut un gros pourcentage à la revente

L’attaquant belge, capable de jouer en pointe mais surtout à l’aise sur l’aile gauche, est d’accord sur le principe de rejoindre Lyon, et Matthieu Louis-Jean est totalement conquis par le potentiel du joueur. Duranville n’a pas réussi à s’imposer à Dortmund, ne marquant qu’un but en 27 matchs la saison dernière, avant d’être prêté au FC Bâle, où il est arrivé hors de forme après une longue absence liée à une blessure. Il a pu retrouver du temps de jeu en Suisse, sans forcément faire preuve d’une grande réussite devant le but.
L’OL et Dortmund discutent encore des modalités du transfert, et cela débouche sur de nombreuses négociations. Le club allemand a bien conscience du potentiel de Duranville, et souhaite soit inclure une clause de rachat du joueur, soit un très fort pourcentage en cas de plus-value. Néanmoins, si les échanges sont à ce niveau, c’est en effet déjà que le transfert est en bonne voie, pour la première recrue surprise de l’été lyonnais.
A noter que, ces dernières semaines, le club italien de Monza et le RC Strasbourg s'étaient renseignés à son sujet. A l'OL, il est recruté pour être le remplaçant d'Alvaro Moreira, en partance pour le Bayer Leverkusen.
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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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