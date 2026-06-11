OL : Julien Duranville, la pépite belge arrive à Lyon

ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc
Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant
Kvara Dembele Olise... laisse tomber le carnage :-)
Ça vaut guère plus en réalité
Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾
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🚨 EXCL. Julien Duranville (20/🇧🇪) is set to join Olympique Lyon from Borussia Dortmund. 🇫🇷 The player has agreed to the move and is keen on joining OL. An agreement in principle has been reached between Lyon and the Belgian attacker. The French club are convinced of his