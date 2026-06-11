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Mexique - Afrique du Sud : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports)

Mondial 202611 juin , 19:41
parAlexis Rose
2
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1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 :
La compo du Mexique : Rangel - Reyes, César Montes, Vasquez, Gallardo - Alvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutierrez - Alvarado, Raul Jimenez, Quinones.
La compo de Afrique du Sud : Williams - Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Shitole, Adams - Rayners, Foster.

World Cup

11 juin 2026 à 21:00
Mexique
Quiñones Quiñones9'Jiménez Rodríguez67'
2
0
Match terminé
Afrique du Sud
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton rouge
90
C. Montes Castro
MexicoMexique
Carton rouge
84
T. Zwane
South AfricaAfrique du Sud
82
T. Zwane
South AfricaAfrique du Sud
Remplacement
79
ENTRE
E. Vega Rojas
MexicoMexique
SORT
J. Quiñones Quiñones
MexicoMexique
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
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00000000
10
LOSC Lille
00000000
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Le Havre
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14
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Le Mans
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18
Lorient
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