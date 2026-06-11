Mexique - Afrique du Sud : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports)

1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 :

La compo du Mexique : Rangel - Reyes, César Montes, Vasquez, Gallardo - Alvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutierrez - Alvarado, Raul Jimenez, Quinones.

La compo de Afrique du Sud : Williams - Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Shitole, Adams - Rayners, Foster.