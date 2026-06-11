Mexique - Afrique du Sud : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports)

ça va être dur, on verra bien
L agent de barcola était aperçu a Liverpool
C’est l’jeu ma pauv’Lucette. Et puis , en plus, pas l’choix… et la même chose pour les Zinzins …🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Honnêtement, il est assez moche ce maillot back to back...Bof bof
Si tu vend greewood ca posera pas de problème pour acheter pagis
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The official lineup! 🚨 This is our first #StartingXI of the World Cup. Ready to give it our all. LET'S GOOOOOO! 🫶 #SomosMéxico 🇲🇽