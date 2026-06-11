EdF : Deschamps veut voir Arsenal et le PSG faire la paix

C'est parti pour l'équipe de France, arrivée aux Etats-Unis pour la Coupe du monde. Didier Deschamps s'est montré clair, il veut des joueurs concernés à 100 % par la sélection.

L’équipe de France n’a eu que quelques jours de préparation au grand complet avant de s’envoler vers les Etats-Unis. Les Bleus vont débuter la semaine prochaine face au Sénégal, mais plusieurs de ses joueurs viennent tout juste de terminer leur saison en club. Cela a même été chaud jusqu’au bout pour les participants à la finale de la Ligue des Champions. Le PSG et son contingent français, a affronté l’Arsenal de William Saliba avec 120 minutes et les tirs au but pour se départager.

Deschamps craint le mercato estival

Malgré l’énorme tension lié à cet évènement, et le fait qu’il y a forcément des heureux et des malheureux, Didier Deschamps ne veut pas voir ses joueurs continuer à évoquer leur saison en club. Pour le sélectionneur national, qui s’est confié à ce sujet dans Marca, c’est comme le mercato et il s’agit de mettre désormais tout cela derrière soi.

« La seule chose que je leur ai dite, et cela s'applique à tous, c'est ceci: les derniers joueurs à nous rejoindre étaient ceux du Paris Saint-Germain et William [Saliba] d'Arsenal. Dès leur arrivée – mardi matin – c'était terminé, point final. Ce qui s'est passé dans leurs clubs appartient au passé. Maintenant, nous avons une pause avec un objectif commun: l'équipe nationale », a lancé Didier Deschamps, qui a ensuite évoqué le monde des transferts, et le fait que tout le monde pouvait être perturbé par le mercato, même pendant la Coupe du monde.

« Qu'est-ce que cela signifie? Que certains joueurs reçoivent des offres, d'autres peuvent être transférés ou partir. Évidemment, plus vite la situation est réglée, mieux c’est. Je ne vais pas m'opposer aux joueurs; ce sont leurs décisions professionnelles. Si cela peut être réglé plus tôt, c'est l'idéal. Mais de nos jours, même ceux qui ne sont pas actuellement sur le marché des transferts peuvent le devenir. Par ailleurs, contractuellement, certains pourraient être contraints de déménager. Cela risque de les déstabiliser, ce qui n'est pas idéal, mais je ne vais pas lutter contre la réalité », a reconnu l’entraineur en chef de l’équipe de France, qui sait que le mercato ne s’arrête pas pendant la Coupe du monde, même s’il y a toujours deux phases, avant et après le Mondial.