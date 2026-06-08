Mexico

TV : Mexique - Afrique du Sud, quelle heure et quelles chaînes pour le match d’ouverture ?

Mondial 202608 juin , 7:00
parAlexis Rose
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La Coupe du Monde 2026 débutera officiellement cette semaine avec le match d’ouverture entre le Mexique, qui fait partie des pays co-organisateurs, et l’Afrique du Sud.

Quelle heure pour Mexique - Afrique du Sud ?

Quatre ans après la finale légendaire remportée aux tirs au but par l’Argentine de Lionel Messi au détriment de l’équipe de France de Kylian Mbappé, la Coupe du Monde est de retour ! En 2026, le Mondial débutera par un match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Cette première rencontre de cette nouvelle Coupe du Monde se jouera ce jeudi 11 juin à 21h00 à l’Estadio Azteca de Mexico.

Sur quelles chaînes suivre Mexique - Afrique du Sud ?

Même si cette première affiche de la Coupe du Monde 2026 n’opposera pas deux grandes nations du football mondial, elle sera quand même attendue par tous les suiveurs du ballon rond. Ce match entre le Mexique et l’Afrique du Sud sera diffusé en clair sur M6, mais aussi sur beIN Sports 1.

Lire aussi

CdM 2026 : Programme TV de la Coupe du Monde 2026CdM 2026 : Programme TV de la Coupe du Monde 2026

Les compos probables de Mexique - Afrique du Sud :

Qualifié d’office pour cette Coupe du Monde 2026 en tant que pays hôte, au même titre que les USA ou le Canada, le Mexique cherchera à réussir son entrée en lice devant son public de Mexico. Après avoir été éliminé au premier tour en 2022, alors que le Mexique sortait de sept huitièmes de finale de suite entre 1994 et 2018, le pays hôte aura l’ambition de se qualifier pour la phase finale. Pour cela, l’équipe de Javier Aguirre Onaindía devra remporter son premier match.
La compo probable du Mexique : Rangel - Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo - Alvarado, Lira, Fidalgo - Gutierrez, Jimenez, Quinones.
Pour la quatrième phase finale de son histoire à la Coupe du Monde, la première depuis son Mondial à domicile en 2010, l’Afrique du Sud espère bien réaliser de bons résultats dans le groupe A. Et quoi de mieux que de créer la surprise lors du match d’ouverture pour lancer son aventure mondiale ? L’équipe du sélectionneur belge Hugo Broos aura en tout cas l’ambition de faire trébucher le Mexique.
La compo probable de l’Afrique du Sud : Goss - Matuludi, Okon, Makhanya, Kabini - Sithole, Mbatha - Sebelebele, Zwane, Moremi - Foster.

World Cup

11 juin 2026 à 21:00
Mexique
21:00
Afrique du Sud
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je vote pour Cherki

Battu au Ballon d'Or, Yamal remercie Dembélé

L'an dernier c'était encore un gamin ?!...parce que cette année il est devenu un homme ???😅😂

Battu au Ballon d'Or, Yamal remercie Dembélé

Viens à Paris et tu le gagneras ainsi que des LDC 😂

EdF : Lizarazu alerte Deschamps

Ton commentaire a surement plus de creibilite que Liza. MERCI !

Viré par l’OM, sa valeur a presque triplé

C’est un joueur progressiste, la méthode viriliste de 2Zeubi, n’a pas marché avec lui, il a besoin d’un environnement type familial en mode calinotherapie pour donner son plein potentiel !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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76342446742945
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4
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603418610534013
5
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593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
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8
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9
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10
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44341111124750-3
12
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13
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14
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3534714133244-12
15
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16
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17
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18
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