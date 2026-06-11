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Medina à la Coupe du monde, les Marseillais furieux

OM11 juin , 20:00
parGuillaume Conte
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Transparent avec l'OM cette saison, Facundo Medina apparait dans la forme de sa vie avec la sélection argentine pour la Coupe du monde.
Leonardo Balerdi ayant déclaré forfait juste avant le début de la compétition, Facundo Medina sera le seul représentant de l’OM avec la sélection de l’Argentine. Ses prestations, si jamais il devait être utilisé par Lionel Scaloni, seront observées de près à Marseille. Il était arrivé sur la Canebière l’été dernier avec la réputation d’un défenseur solide et d’un meneur d’hommes capable de porter l’équipe dans ce secteur de jeu. Mais entre blessures et méforme, l’Argentin n’a pas répondu présent.
Il a même souvent été accusé d’être en surpoids, surtout quand il a été décalé au poste de latéral gauche où son apport offensif et ses replis défensifs au ralenti ont exaspéré les supporters. Mais à l’heure où l’Argentine vient de disputer son dernier match amical et ses derniers entrainements, les images de Facundo Medina ont eu le don de faire réagir à Marseille.

Medina dans la forme de sa vie, ça agace à Marseille

On y voit en effet l’ancien joueur du RC Lens affuté comme jamais et clairement débarrassé de quelques kilos en trop. Une vraie différence qui n’a pas manqué de faire réagir les suiveurs de l’OM, qui estiment que Medina n’a visiblement pas la même motivation pour faire attention à son poids selon l’équipe pour laquelle il joue.
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« Des gens nous ont assuré qu’il était dans sa forme habituelle la saison passée », a déploré Le Comptoir OM en affichant la comparaison des deux photos à un an d’écart. « Il a décidé de retrouver le poids d’un joueur de foot », « pourquoi on n’a pas eu ce Médina cette saison », « ah oui, ce n’est plus le même », ont confirmé plusieurs internautes pour qui la différence saute aux yeux. Tant mieux pour l’Argentine, qui va peut-être avoir besoin de son défenseur cet été. Et à l’OM, on espère retrouver ce Médina à la reprise.
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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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Bah , les teutons vont sans doute valider avec un gros pourcentage à la revente et p’tet même une priorité de rachat avec un budget validé , normal quoi… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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