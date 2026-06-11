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José Mourinho

Officiel : José Mourinho de retour au Real Madrid

Liga11 juin , 20:14
parAlexis Rose
1
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Treize ans après son départ de Madrid, José Mourinho redevient officiellement le nouvel entraîneur du Real.
À la recherche d’un nouveau coach pour prendre la suite d’Alvaro Arbeloa, qui avait remplacé Xabi Alonso en cours de saison dernière, le Real Madrid mise sur… José Mourinho. En effet, ce jeudi soir, dans la foulée de la réélection du président Florentino Perez, le club merengue a annoncé la nomination du Special One.
« Le conseil d'administration du Real Madrid, réuni ce jeudi 11 juin et présidé par Florentino Pérez, a décidé de nommer José Mourinho entraîneur de l’équipe première pour les trois prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2029. José Mourinho rejoindra le Real Madrid le 13 juillet, jour du début de la pré-saison », explique, dans un communiqué, le Real Madrid, qui va donc compter sur le talent de meneur d’hommes de Mourinho pour retrouver les sommets européens avec Kylian Mbappé en tête de gondole.

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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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