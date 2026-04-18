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Pacho

PSG : Le niveau de Pacho, une légende n'avait jamais vu ça

PSG18 avr. , 15:30
parHadrien Rivayrand
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Le Paris Saint-Germain a la chance de pouvoir compter dans son effectif Willian Pacho. Le défenseur équatorien a fait franchir un cap à toute la défense francilienne.
Le Paris Saint-Germain aura une nouvelle occasion de remporter la Ligue des champions cette saison. Pour cela, il faudra se défaire du Bayern Munich en demi-finale, puis d’Arsenal ou de l’Atlético de Madrid en finale. Pour espérer décrocher une deuxième étoile, le PSG devra s’appuyer sur l’ensemble de ses forces vives.
En défense, la charnière Marquinhos–Willian Pacho offre d’énormes garanties à Luis Enrique. L’arrivée récente de l’Équatorien a profondément changé les choses dans la capitale. Malgré son jeune âge, l’ancien joueur de Francfort évolue à un niveau stratosphérique.
Pour Alain Roche, Pacho est celui qui a permis à Marquinhos de gagner enfin la Ligue des champions avec le PSG.

Pacho met tout le monde d'accord 

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur le natif de Quinindé : « À partir du moment où tu gagnes la Ligue des champions et que tu peux, en plus, en gagner une autre, ta place, elle est à part. Pour moi, Pacho-Marquinhos c’est la charnière la plus forte, il n’y a pas de débat. Pacho a appris à Marquinhos à gagner. Marqui lui a transmis toute son expérience. Je les trouve super complémentaires, ils sont hyper connectés ».

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Cette fin de saison du Paris Saint-Germain s’annonce de nouveau très excitante, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Marquinhos aura à cœur de terminer cet exercice de la meilleure des manières, alors que des rumeurs de départ le concernant persistent dans la capitale.
Willian Pacho, de son côté, voit son avenir s’inscrire sous de très bons auspices avec le PSG. Le club parisien devra néanmoins, à terme, lui trouver un partenaire parfaitement complémentaire en défense. Ce n’est pas encore totalement le cas lorsque l’Équatorien évolue aux côtés d’Ilya Zabarnyi.
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