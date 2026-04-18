PSG : Zaïre-Emery, l'info mercato qui fait trembler Paris

De retour à un excellent niveau cette saison, Warren Zaïre-Emery attise les convoitises sur le marché des transferts. Le PSG ne souhaite pas s’en séparer et pourtant, la Juventus Turin veut tenter de le recruter.

En très grande difficulté la saison dernière, Warren Zaïre-Emery a regardé depuis le banc de touche le sacre de ses coéquipiers en Ligue des Champions. L’international français était un cran en-dessous de Fabian Ruiz, de Joao Neves et de Vitinha et son déclassement était logique dans l’esprit de Luis Enrique. En cette saison 2025-2026, l’international français de 20 ans a retourné la situation. Profitant d’abord du départ d’Achraf Hakimi à la CAN puis de la longue blessure de Fabian Ruiz, le natif de Montreuil s’est imposé comme un élément indispensable de l’équipe.

Zaïre-Emery priorité de la Juventus

Surtout, le Titi parisien a retrouvé son meilleur niveau. Une très bonne nouvelle pour le PSG, qui amène toutefois son lot de désagréments. Selon la presse italienne, Warren Zaïre-Emery est un jeune homme très courtisé sur le marché des transferts et le Paris Saint-Germain pourrait recevoir une ou plusieurs offres pour son milieu de terrain d’1m78 cet été. D’après le journaliste Luca Momblano, dont les informations sont relayées par Blastingnews, la Juventus Turin a notamment l’intention de mettre le paquet pour recruter « WZE » chez les Bianconeri.

Le président turinois Damien Comoli est un grand fan du joueur parisien et en ferait sa priorité pour renforcer le milieu de terrain de la Vieille Dame la saison prochaine. L’ancien président de Toulouse estime en interne que la Juve a un coup à jouer dans ce dossier, notamment car Warren Zaïre-Emery pourrait voir d’un bon oeil l’idée de rejoindre un club historique en Europe dans lequel il serait assuré de son rôle de titulaire à long terme.

Ce qui n’est pas le cas au PSG selon le patron de la Juve, qui pense que la forte concurrence dans la capitale française est une chance pour le club italien de convaincre Warren Zaïre-Emery de changer d’air. En interne au Paris SG, on espère que le Français ne sera pas intéressé par cette proposition, alors que son contrat court jusqu’en juin 2029. Surtout, on peut légitimement se demander comment un club tel que la Juventus pourrait payer un potentiel transfert de Zaïre-Emery, aujourd’hui valorisé à plus de 50 millions d’euros par ses dirigeants.