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Le PSG sur le podium des clubs les mieux payés par l'UEFA

PSG18 avr. , 10:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG vise un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions. Le club de la capitale n’est plus très loin du but et peut déjà se féliciter des rentrées d’argent qu’il va générer en ayant atteint une nouvelle fois le dernier carré de la compétition.
Le Paris Saint-Germain peut encore remporter deux trophées en cette fin de saison : la Ligue 1 et la Ligue des champions. Le club de la capitale est plus que jamais concentré sur ses objectifs XXL. D’un point de vue sportif, les pensionnaires du Parc des Princes pourraient une nouvelle fois marquer l’histoire. Sur le plan extra-sportif, le PSG va également réaliser de très belles rentrées d’argent grâce à son parcours actuel en Europe.

Le PSG récolte les millions grâce à la C1 

Selon des chiffres rapportés par Football Meets Data, le Paris Saint-Germain figure en effet sur le podium des clubs les mieux rémunérés par l’UEFA. Le club de la capitale est, pour le moment, assuré de percevoir 120,9 millions d’euros de la part de l’instance européenne pour son parcours en Ligue des champions. Seuls le Bayern Munich et Arsenal font mieux, avec respectivement 127,3 millions d’euros et 124,7 millions d’euros.

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De quoi envisager l’avenir sereinement pour le Paris Saint-Germain. Un PSG que l’on dit motivé à l’idée de se renforcer grandement lors du prochain mercato estival. Les Franciliens ne manqueront en tout cas pas de moyens à investir, qu’ils seront allés chercher grâce à des performances loin d’être anodines sur la scène européenne.
Le Paris Saint-Germain pourrait encore faire grimper le jackpot en cas de qualification pour la finale, puis de victoire en Ligue des champions de l'UEFA. Pour cela, il faudra se défaire du Bayern Munich en demi-finales, puis d’Arsenal ou de l’Atlético de Madrid en finale de la compétition à Budapest. Et cela ne sera pas une mince affaire au regard de la qualité des adversaires.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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