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Mathis Jangeal

PSG : Le héros de la Gambardella s'en va, accord trouvé

PSG19 juin , 15:30
parQuentin Mallet
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Auteur d'une saison intéressante avec l'équipe U19 du Paris Saint-Germain, Mathis Jangeal a décidé de refuser l'offre de prolongation de son club formateur pour s'envoler vers le Portugal et Famalicão.
L'exode des jeunes joueurs formés au Paris Saint-Germain ne s'arrête définitivement pas, surtout en ce qui concerne ceux nés en 2008. Comme l'indique Le Parisien, plusieurs U19 qui ont remporté le double Championnat - Coupe Gambardella cette saison ont décidé de décliner la proposition de contrat professionnel de la part de leur club formateur.
Dans le lot, on retrouve notamment Mathis Jangeal, dont le nom parle forcément un peu plus aux supporters du PSG puisqu'il a été appelé à plusieurs reprises par Luis Enrique et a même disputé deux rencontres avec les pros : au Parc des Princes face à Auxerre le 27 septembre dernier (11 minutes) et face à Fontenay-le-Comte en Coupe de France le 20 décembre (45 minutes). Le tout, en ayant été le héros de la finale de la Gambardella grâce à un doublé, avant de réitérer il y a peu face à Clermont en finale du championnat U19.

Mathis Jangeal, direction le Portugal

Une considération intéressante pour un joueur de 17 ans, mais qui ne l'a apparemment pas satisfait. Le quotidien francilien affirme en effet que Mathis Jangeal, qui a pris la décision de décliner l'offre de contrat du PSG pour passer professionnel, a d'ores et déjà trouvé un accord avec Famalicão pour une signature libre. Son arrivée au Portugal devrait être officialisée dans les prochains jours.
Pour rappel, Mathis Jangeal était courtisé par de nombreux clubs européens, notamment chez nos voisins outre-Rhin avec Hambourg, Stuttgart et Francfort, mais a été convaincu par le projet du cinquième de la dernière saison de Liga Portugal grâce à la moyenne d'âge relativement basse de l'effectif et l'opportunité de jouer directement en équipe première.

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Je suis triste du départ d'Afonso, auquel je me suis attaché, comme beaucoup. J'aurais aimé qu'il reste où qu'il soit vendu plus cher. Mais on devait faire une grosse vente avant le 30 juin, tour préliminaire ou pas en août. Bref, on n'a pas le choix et on est sous pression. Et ça va durer car le deficit reste abyssal..

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Pauvres victimes !!

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"c'est devenu une équipe quelconque. Ce n'est plus un grand club, il va falloir le faire entendre aux supporters" 🤣

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On oublie pas qu'on est en mode survie mais on a quand meme le droit d'etre frustré et désabusé ... si on ne passe pas les preliminaires ont pourrait clairement dire que les 32M auront provoqué une perte de plus de 50M

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