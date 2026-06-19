PSG : Barcola au Real Madrid, l'idée folle pour remplacer Vinicius

Bradley Barcola a réussi son entrée en jeu à la place d'Ousmane Dembélé, mardi contre le Sénégal, et la cote de l'ailier du PSG a subitement grimpé. Sportivement, l'ancien Lyonnais a le choix, mais le Real Madrid pourrait être la bonne décision.

Liverpool, Arsenal, Manchester City, Barcelone, l'Italie, Bradley Barcola est promené dans toute l'Europe en ce début de mercato . Preuve que s'il n'est pas un titulaire indiscutable pour Luis Enrique au Paris Saint-Germain, de nombreux entraîneurs européens aimeraient se l'offrir. Ancien joueur des Pays-Bas et du Real Madrid, Rafael van der Vaart pense lui que Bradley Barcola devrait s'engager avec le Real Madrid, où il retrouverait alors Kylian Mbappé, avec qui sa relation est bonne, que ce soit dans le passé au PSG ou désormais en équipe de France. Même si les doubles champions d'Europe attendent toujours que le joueur formé à l'Olympique Lyonnais se décide concernant sa prolongation de contrat, Rafael van der Vaart pense que Barcola doit obtenir un bon de sortie pour rejoindre les Merengue.

Barcola à la place de Vinicius

J’aime beaucoup Barcola, mais le PSG a de grands joueurs en attaque. Mais quand vous avez Kvaratskhelia, il est tellement bon qu’il sera titulaire la plupart du temps. Donc il faut espérer qu’il soit blessé ou qu’il soit ménagé pour avoir du temps de jeu. Alors peut-être qu’il vaut mieux aussi partir pour Barcola, explique Rafael van der Vaart, qui va plus loin dans son analyse. Où pourrait-il aller ? Je ne sais pas. Je pense que le Real Madrid a besoin d’un peu de qualité de ce côté-là, quand Vinicius Jr n’est pas à son meilleur niveau, ou s’il part, même si je pense qu’il va rester. Il n’y a pas tant de clubs que ça. Le PSG est aussi un grand club, donc je ne pense pas que vous allez les quitter pour rejoindre Tottenham ou quelque chose comme ça. » S'exprimant sur le site AceOdds , l'ancien milieu de terrain des Oranje et du Real Madrid explique les raisons qui lui font penser que Bradley Barcola a tout pour réussir au Real Madrid. «, explique Rafael van der Vaart, qui va plus loin dans son analyse.

Dans ce dossier, la balle est dans le camp de l'attaquant du joueur de 23 ans. En effet, ses agents ont reçu une offre de prolongation de la part de Nasser Al-Khelaifi, mais à deux ans de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le club de la capitale veut une réponse cet été. Pour l'instant, le PSG n'interdit pas un départ de Bradley Barcola lors de ce mercato, mais il se montrera très gourmand pour un joueur dont la valeur est montée avant même le début du Mondial à plus de 70 millions d'euros, mais dont il se dit que Paris attendrait une offre nettement supérieure.