Bradley Barcola buteur avec le PSG
L'avenir de Barcola au PSG est en jeu

PSG : Barcola au Real Madrid, l'idée folle pour remplacer Vinicius

PSG19 juin , 12:40
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Bradley Barcola a réussi son entrée en jeu à la place d'Ousmane Dembélé, mardi contre le Sénégal, et la cote de l'ailier du PSG a subitement grimpé. Sportivement, l'ancien Lyonnais a le choix, mais le Real Madrid pourrait être la bonne décision.
Liverpool, Arsenal, Manchester City, Barcelone, l'Italie, Bradley Barcola est promené dans toute l'Europe en ce début de mercato. Preuve que s'il n'est pas un titulaire indiscutable pour Luis Enrique au Paris Saint-Germain, de nombreux entraîneurs européens aimeraient se l'offrir. Ancien joueur des Pays-Bas et du Real Madrid, Rafael van der Vaart pense lui que Bradley Barcola devrait s'engager avec le Real Madrid, où il retrouverait alors Kylian Mbappé, avec qui sa relation est bonne, que ce soit dans le passé au PSG ou désormais en équipe de France. Même si les doubles champions d'Europe attendent toujours que le joueur formé à l'Olympique Lyonnais se décide concernant sa prolongation de contrat, Rafael van der Vaart pense que Barcola doit obtenir un bon de sortie pour rejoindre les Merengue.

Barcola à la place de Vinicius

S'exprimant sur le site AceOdds, l'ancien milieu de terrain des Oranje et du Real Madrid explique les raisons qui lui font penser que Bradley Barcola a tout pour réussir au Real Madrid. « J’aime beaucoup Barcola, mais le PSG a de grands joueurs en attaque. Mais quand vous avez Kvaratskhelia, il est tellement bon qu’il sera titulaire la plupart du temps. Donc il faut espérer qu’il soit blessé ou qu’il soit ménagé pour avoir du temps de jeu. Alors peut-être qu’il vaut mieux aussi partir pour Barcola, explique Rafael van der Vaart, qui va plus loin dans son analyse. Où pourrait-il aller ? Je ne sais pas. Je pense que le Real Madrid a besoin d’un peu de qualité de ce côté-là, quand Vinicius Jr n’est pas à son meilleur niveau, ou s’il part, même si je pense qu’il va rester. Il n’y a pas tant de clubs que ça. Le PSG est aussi un grand club, donc je ne pense pas que vous allez les quitter pour rejoindre Tottenham ou quelque chose comme ça. »
Dans ce dossier, la balle est dans le camp de l'attaquant du joueur de 23 ans. En effet, ses agents ont reçu une offre de prolongation de la part de Nasser Al-Khelaifi, mais à deux ans de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le club de la capitale veut une réponse cet été. Pour l'instant, le PSG n'interdit pas un départ de Bradley Barcola lors de ce mercato, mais il se montrera très gourmand pour un joueur dont la valeur est montée avant même le début du Mondial à plus de 70 millions d'euros, mais dont il se dit que Paris attendrait une offre nettement supérieure.
Articles Recommandés
riolo joue au foot demba ba est hilare iconsport 189521 0169 373424
Le Havre

Le Havre : Demba Ba nommé directeur sportif du HAC (officiel)

Lionel Messi a choqué le monde
Foot Mondial

TV : Elle annonce la mort du père de Lionel Messi et démissionne

Lorenzi ICONSPORT_280333_0011
OM

C’est terminé, l’OM doit passer aux aveux

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnukwtfi6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01stbmui1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Mondial 2026 : Le maire de New-York veut imposer la diffusion gratuite

Fil Info

19 juin , 14:54
Le Havre : Demba Ba nommé directeur sportif du HAC (officiel)
19 juin , 14:30
TV : Elle annonce la mort du père de Lionel Messi et démissionne
19 juin , 14:00
C’est terminé, l’OM doit passer aux aveux
19 juin , 13:40
Mondial 2026 : Le maire de New-York veut imposer la diffusion gratuite
19 juin , 13:20
PSG : Le Real fait tourner la tête de Bouaddi
19 juin , 13:00
TV : Le Mondial déraille, M6 et Beinsports sont innocents
19 juin , 12:20
OM : McCourt prend une décision historique
19 juin , 12:00
OL : Bidstrup dispensé d'entraînement, il arrive à Lyon
19 juin , 11:30
Kolo Muani à moitié prix, le PSG excite la Juve

Derniers commentaires

OM : CMA-CGM choisit un autre club de Ligue 1, adieu le Vélodrome

c est parce que tu ne te relis jamais....

L'OL à quelques heures d'un changement historique

Comme quoi "il y a de belles balades dans le coin". Obligé de se justifier en parlant de ses gosses, sa femme et ses potes. Parle lui de tous tes likes aussi.. ca pèse dans la balance.... for Sure !

OM : McCourt prend une décision historique

n importe quoi ..... ces pseudos journaleux a 2 balles

L'OL à quelques heures d'un changement historique

Non, je vois que tu ne comprends pas grand chose et même en prenant soin de te l'expliquer, t'es juste con. Tu ne sais déjà pas faire la différence, entre mensonges, mauvaise foi, puis critique, jugement, constat. Je t'avais dit que t'étais un faible, tu ne sais qu'insulter, 0 arguments, 0 valeurs.

L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

Cela fait bien longtemps que l'on est pas en capacité de garder nos meilleurs éléments et cela même avant le cowboy...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading