L'OM interdit de recrutement, la terrible révélation

A l’arrêt dans le sens des arrivées, le mercato de l’Olympique de Marseille est totalement bloqué. Et pour cause, le club phocéen est dans l’incapacité de recruter tant qu’il n’a pas dégraissé davantage.

Le mercato a ouvert ses portes depuis plus d’un mois en France et du côté de l’Olympique de Marseille, on attend toujours la première recrue de l’été. La situation est diamétralement opposée avec les intersaisons précédentes, lorsque les départs et les arrivées rythmaient le mercato olympien chaque jour ou presque. Aubameyang, Greenwood et Traoré ont fait leurs valises, mais leurs départs qui permet à l’OM d’économiser 17 millions d’euros de masse salariale par an, ne suffit pas à débloquer de potentielles arrivées. En effet, il faut encore vendre selon Grégory Schneider.

Sur son compte X, le journaliste de Libération a fait de très inquiétantes révélations, affirmant qu’en l’état actuel des choses, Marseille ne pouvait tout simplement pas recruter. De nouveaux départs sont indispensables pour envisager la moindre recrue. « Tant que l’OM n'aura pas vendu pour plusieurs dizaines de millions, toutes informations sur l'arrivée de joueurs sous contrat sont des rumeurs. Au mieux des pistes. Quand l'OM aura (bien) vendu, des pistes peu onéreuses pourront être envisagées » a publié celui qui intervient de façon régulière dans l’Equipe du Soir.

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Une information aussitôt validée par l’insider Mohamed Toubache-Ter, confirmant l’inquiétude des supporters olympiens. Reste à voir si la potentielle vente de Nayef Aguerd, qui fait l’objet d’un accord entre l’OM et Al-Sadd pour un transfert aux alentours de 15 millions d’euros, débloquerait la situation. Quoi qu’il en soit, Bruno Genesio peut commencer à se gratter la tête car la saison reprend maintenant dans moins de vingt jours et l’incertitude est totale sur le onze de départ que l’ancien entraîneur du LOSC pourra aligner. D’autant que d’autres départs sont envisagés, de Rulli à Hojbjerg en passant par Balerdi, Medina ou encore Paixao et Gouiri.