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Ayyoub Bouaddi ira au Mondial 2026

PSG : Le Real fait tourner la tête de Bouaddi

PSG19 juin , 13:20
parEric Bethsy
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Auteur d’une performance remarquée face au Brésil (1-1) dimanche, Ayyoub Bouaddi devient l’une des attractions du Mondial 2026 et du mercato estival. Le Paris Saint-Germain, présenté comme sa destination favorite, a affaire à une sacrée concurrence pour le milieu marocain du LOSC.
Lille pourrait bien conclure l’une des plus grosses ventes de l’été. Déjà convoité avant le début de la Coupe du monde 2026, son milieu de terrain Ayyoub Bouaddi a marqué les esprits dès son premier match contre le Brésil dimanche. Une telle performance dans un choc observé à l’échelle mondiale a inévitablement augmenté sa cote sur le marché des transferts.

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De quoi se frotter les mains pour Olivier Létang qui, grâce à la prolongation signée par son prodige en décembre dernier, peut gérer ce dossier en toute sérénité. Le président du LOSC ne se gênera pas pour réclamer un montant particulièrement élevé au Paris Saint-Germain. A l’heure actuelle, le club de la capitale est présenté comme la destination favorite du Lillois sous contrat jusqu’en 2029. Mais la situation peut évoluer à tout moment. On sait que les Gunners d’Arsenal font aussi le forcing pour convaincre Ayyoub Bouaddi. Et ce n’est pas la seule menace pour les Parisiens puisque la Maison Blanche vient se mêler à la lutte.
« Le Real Madrid apprécie Ayyoub Bouaddi, a annoncé le journaliste d’ESPN Rodra sur la chaîne de Ruben Martin. Ils le suivent de près. Le PSG tient la corde pour sa signature, mais le président de Lille préfère une autre destination. » Dans l’idéal, Olivier Létang aimerait éviter de renforcer une autre équipe de Ligue 1. Une bonne nouvelle pour les Merengue qui ne laisseraient pas le Dogue insensible. D’ailleurs, ses agents attendraient le coup de fil madrilène avec impatience. L’entourage du Lion de l’Atlas devra peut-être patienter dans la mesure où le Real Madrid semble privilégier des joueurs confirmés comme ses recrues Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Marc Cucurella.
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