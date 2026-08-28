PSG : Le dossier Megnan-Pavé s'enlise

Début août, un accord avait été annoncé entre le Paris Saint-Germain et Laciné Megnan-Pavé (16 ans), le jeune prodige de Montpellier. Mais depuis, les deux clubs n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente, alors que la concurrence sur le dossier grandit.

Le PSG n'a probablement plus l'intention de faire des folies sur ce mercato estival. Le très gros dossier Bradley Barcola est sur le point d'être bouclé, alors qu'un transfert à 140 millions d'euros, bonus inclus, a été annoncé par Fabrizio Romano. Mais si le double tenant du titre en Ligue des champions ne compte plus réaliser de gros achats, cela ne veut pas pour autant dire qu'il va se tourner les pouces lors de ces quelques derniers jours avant la fermeture officielle du marché des transferts.

Aux dernières nouvelles, Luis Campos et Luis Enrique ciblent surtout des jeunes joueurs à très fort potentiel, alors que le nom de Laciné Megnan-Pavé avait été évoqué début août.

Le PSG n'abandonne pas Megnan-Pavé

Même mieux, d'ailleurs, puisque L'Equipe annonçait le 10 août dernier qu'un accord entre le PSG et Laciné Megnan-Pavé avait déjà été trouvé, mais que les discussions avec Montpellier devaient encore se poursuivre afin de trouver un terrain d'entente sur le montant du transfert, alors que Paris avait offert 10 millions d'euros. Sauf que depuis, silence radio. Jusqu'à ce jeudi soir : le journaliste Fabrice Hawkins a fait un point sur le dossier et a confirmé que le jeune attaquant de 16 ans était toujours dans les petits papiers du PSG, bien que…

« Il n'a pas été mis en stand-by. Il y a une décision de Montpellier qui ne souhaite pas vendre, donc le PSG ne peut pas avancer concrètement. Ibrahim Mbaye a de grandes chances de partir donc l'idée est de le remplacer numériquement. D'autres jeunes à très fort potentiel pourraient arriver, que le club peut faire grandir », a expliqué le journaliste dans l'After Paris sur RMC. Reste donc à savoir ce qu'il en sera de ce dossier, car Montpellier ne veut sans doute pas perdre son élément le plus prometteur alors que l'objectif est de remonter en Ligue 1 à l'issue de la saison.