PSG : Le dossier Megnan-Pavé s'enlise
Laciné Megnan-Pavé

PSG : Le dossier Megnan-Pavé s'enlise

PSG28 août , 11:30
parQuentin Mallet
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Début août, un accord avait été annoncé entre le Paris Saint-Germain et Laciné Megnan-Pavé (16 ans), le jeune prodige de Montpellier. Mais depuis, les deux clubs n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente, alors que la concurrence sur le dossier grandit.
Le PSG n'a probablement plus l'intention de faire des folies sur ce mercato estival. Le très gros dossier Bradley Barcola est sur le point d'être bouclé, alors qu'un transfert à 140 millions d'euros, bonus inclus, a été annoncé par Fabrizio Romano. Mais si le double tenant du titre en Ligue des champions ne compte plus réaliser de gros achats, cela ne veut pas pour autant dire qu'il va se tourner les pouces lors de ces quelques derniers jours avant la fermeture officielle du marché des transferts.
Aux dernières nouvelles, Luis Campos et Luis Enrique ciblent surtout des jeunes joueurs à très fort potentiel, alors que le nom de Laciné Megnan-Pavé avait été évoqué début août.

Lire aussi

PSG : Le remplaçant de Barcola déchire l'offre de ParisPSG : Le remplaçant de Barcola déchire l'offre de Paris
Des primes pour faire des passes, le PSG dévoile son secretDes primes pour faire des passes, le PSG dévoile son secret

Le PSG n'abandonne pas Megnan-Pavé

Même mieux, d'ailleurs, puisque L'Equipe annonçait le 10 août dernier qu'un accord entre le PSG et Laciné Megnan-Pavé avait déjà été trouvé, mais que les discussions avec Montpellier devaient encore se poursuivre afin de trouver un terrain d'entente sur le montant du transfert, alors que Paris avait offert 10 millions d'euros. Sauf que depuis, silence radio. Jusqu'à ce jeudi soir : le journaliste Fabrice Hawkins a fait un point sur le dossier et a confirmé que le jeune attaquant de 16 ans était toujours dans les petits papiers du PSG, bien que…
« Il n'a pas été mis en stand-by. Il y a une décision de Montpellier qui ne souhaite pas vendre, donc le PSG ne peut pas avancer concrètement. Ibrahim Mbaye a de grandes chances de partir donc l'idée est de le remplacer numériquement. D'autres jeunes à très fort potentiel pourraient arriver, que le club peut faire grandir », a expliqué le journaliste dans l'After Paris sur RMC. Reste donc à savoir ce qu'il en sera de ce dossier, car Montpellier ne veut sans doute pas perdre son élément le plus prometteur alors que l'objectif est de remonter en Ligue 1 à l'issue de la saison.
Articles Recommandés
Om Paixao Sen Va Marseille Le Cache Aux Supporters
OM

OM : Paixao s'en va, Marseille le cache aux supporters

Psg Le Groupe Parisien Pour Affronter Le Losc
PSG

PSG : Le groupe parisien pour affronter le LOSC

Tv Losc Psg A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
TV

TV : LOSC - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Lasse Ne Perdra Pas Trois Matchs Cette Saison
ASSE

L'ASSE « ne perdra pas trois matchs » cette saison

Fil Info

28 août , 12:00
OM : Paixao s'en va, Marseille le cache aux supporters
28 août , 11:57
PSG : Le groupe parisien pour affronter le LOSC
28 août , 11:40
TV : LOSC - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
28 août , 11:00
L'ASSE « ne perdra pas trois matchs » cette saison
28 août , 10:30
L'OM relégué en Ligue 2, la grande peur de McCourt
28 août , 10:00
Le PSG contacte un défenseur espagnol à 18ME
28 août , 9:30
OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?
28 août , 9:10
Emiliano Martínez arive à Chelsea
28 août , 9:00
Nantes : Beckham prêt à faire une offre à Kita

Derniers commentaires

L'OM relégué en Ligue 2, la grande peur de McCourt

Cet etron a posté hier qu il félicitait l'entraineur des gardiens de l'OL d'avoir mi un high kick a guendouzimais que c'etait dommage que Guendouzi ne soit pas tétraplégique. Tu vois le niveau du type là??

OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

Donc les insultes ça existe, c'est le football mais être joueur pro à l'étranger et rester supporter de ton ancienne équipe face à un rival, c'est du jamais vu pour toi ???

OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

Tu peux arrêter de dire des conneries >< Le "karateka" c'est un membre du club, tu crois qu'il va arriver avec un couteau >< Donc oui le club va être sanctionné d'un point de vue sportif pour les échauffourés entre joueur (et encore ca dépendra du rapport de l'arbitre). Mais ca n'a rien a voir avec l'organisation du match, il y'a eu des tentatives de débordement en tribune qui ont été toutes gérés, donc de ce côté là il n'y aura aucun sanction. Et parle de l'élément déclencheur de la bagarre, donc Guendouzi, plutôt que de parler des insultes. sachant que même après le match il est capable de dire "j'ai rien fait de mal je vois pas le problème", bref

PSG : Le dossier Megnan-Pavé s'enlise

Comme hamdani ça s'enlise, dommage

L'OM relégué en Ligue 2, la grande peur de McCourt

ça sent le lyonnais véner après la défaite humiliante infligée par Guendouzi et ses potes ;) T'étais un des rageux qui voulait sauter la barrière pour le taper non ? haha

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading