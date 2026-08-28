PSG : Le remplaçant de Barcola déchire l'offre de Paris
Adil Hamdani

PSG : Le remplaçant de Barcola déchire l'offre de Paris

PSG28 août , 8:40
parClaude Dautel
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Bradley Barcola étant désormais en partance pour Liverpool, le PSG a étudié plusieurs profils afin de rejoindre l'effectif de Luis Enrique. Un jeune joueur de l'OL était suivi, mais cette piste est en passe d'échouer.
Le Paris Saint-Germain va toucher le jackpot avec la vente de Bradley Barcola, mais les champions d'Europe perdent un joueur qui a beaucoup apporté ces dernières saisons. Pour le remplacer, Luis Campos et Luis Enrique pensaient à Adil Hamdani, le jeune international U17 français de l'Olympique Lyonnais, le PSG voulant désormais s'offrir les meilleurs jeunes espoirs de Ligue 1. Le natif de Paris n'ayant pas encore signé son premier contrat professionnel avec l'OL, tous les espoirs étaient permis pour le club de la capitale dans ce dossier, le PSG voulant recruter un dernier joueur offensif avant la fin du mercato, mardi à 19h59.

Hamdani a dit non au PSG

Mais, patatras, ce vendredi, Loïc Tanzi annonce que finalement Adil Hamdani ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Selon notre confrère du quotidien sportif, l'ailier de 17 ans, après plusieurs mois de réflexion, devrait finalement signer un contrat professionnel avec l'Olympique Lyonnais. Depuis les révélations sur l'intérêt du PSG pour son joueur, l'OL avait renvoyé Hamdani s'entraîner avec les jeunes alors que depuis le début de la saison il s'entraînait avec le groupe de Paulo Fonseca. Un avertissement qui a visiblement fait avancer ce dossier dans le bon sens pour l'OL.

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Exit donc la piste Adil Hamdani pour le Paris Saint-Germain, qui n'a plus que cinq jours pour trouver éventuellement un autre renfort dans un secteur qui a tout de même vu débarquer ces dernières semaines Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres. Luis Campos a cependant d'autres pistes en tête, même si forcément le patron du recrutement du PSG ne fera pas signer un joueur de plus s'il ne colle pas aux exigences de Luis Enrique. Les 140 millions d'euros du transfert de Bradley Barcola ayant déjà été dépensés en partie, Nasser Al-Khelaifi ne cédera pas au panic-buy.
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Derniers commentaires

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Tu peux arrêter de dire des conneries >< Le "karateka" c'est un membre du club, tu crois qu'il va arriver avec un couteau >< Donc oui le club va être sanctionné d'un point de vue sportif pour les échauffourés entre joueur (et encore ca dépendra du rapport de l'arbitre). Mais ca n'a rien a voir avec l'organisation du match, il y'a eu des tentatives de débordement en tribune qui ont été toutes gérés, donc de ce côté là il n'y aura aucun sanction. Et parle de l'élément déclencheur de la bagarre, donc Guendouzi, plutôt que de parler des insultes. sachant que même après le match il est capable de dire "j'ai rien fait de mal je vois pas le problème", bref

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Comme hamdani ça s'enlise, dommage

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ça sent le lyonnais véner après la défaite humiliante infligée par Guendouzi et ses potes ;) T'étais un des rageux qui voulait sauter la barrière pour le taper non ? haha

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juste un nom de plus dans la longue liste des possibles recrues.Personne au PSG n'a pensé à ce mec donc pure connerie

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On a un gros tirage mais c'est comme les 2 dernieres annees.On passera et on la gagnera.Il faut être pret des le début des premiers matchs

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