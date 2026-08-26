TV : LOSC - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans le cadre de la deuxième journée de cette nouvelle saison de Ligue 1, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique affronte le LOSC de Davide Ancelotti. Une rencontre qui vaut déjà très cher.

Quelle heure pour LOSC - PSG ?

Après avoir manqué sa rentrée à Rennes (2-2), le Paris Saint-Germain a bien l'intention de lancer pour de bon sa saison en allant chercher une victoire à Lille. De son côté, le LOSC entend surfer sur son très bon premier match et sa victoire 2-0 à Angers pour gêner le tenant du titre, au moins autant que l'a fait le Stade Rennais une semaine plus tôt. Le coup d'envoi de ce choc de Ligue 1 sera donné ce vendredi 28 août 2026 à 20h45 par Eric Wattellier, l'arbitre désigné pour la rencontre, au stade Pierre-Mauroy.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - PSG ?

Ligue 1+. Contrairement à la saison passée, la LFP détient les droits de diffusion de l'intégralité des matchs pour cet exercice et les suivants. Pas de suspense donc, cette rencontre entre le LOSC et le PSG sera bien diffusée sur

Les compos probables de LOSC - PSG

Convié à se reposer par Luis Enrique, Ousmane Dembélé ne sera pas de la partie pour affronter le LOSC ce vendredi soir. En outre, Nuno Mendes doit toujours purger sa suspension depuis son carton rouge obtenu lors du Trophée des champions face à Lens. Enfin, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, toujours en instance de départ, ne feront pas partie du voyage.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Doué, Torres, Kvaratskhelia.

Côté LOSC, Davide Ancelotti aura à sa disposition la quasi totalité de son effectif. Seuls Hamza Igamane et Tanguy Kouassi, tous les deux en convalescence, manqueront à l'appel.

La compo probable du LOSC : Ozer - Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud - André, Bentaleb - Mbappé, Haraldsson, Onal - Giroud