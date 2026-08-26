TV : LOSC - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

1) Personne ne lui a demandé de racheter L'OM on lui a pas mis le couteau sous la gorge pour quil rachete le club 2) Dans la vie quand tu entreprends quelque chose il faut assumer jusqu'au bout derrière !! 3)C 'est pas parceque il a mit X millions qu'il a le droit de détérioré une institution quitte a l'envoyer en Ligue 2 .. Celui qui n'est pas daccord avec ces 3 points est un malade mental
ouai enfin, ça reste un match de foot avec son lot d'incertitudes et surtout faut qu'on reste dans le match quoi qu'il arrive (comme à l'aller où un certain défenseur n'aurait jamais du finir le match)
Le footeux Lucide ou pas !! A 2 h de dire sa phrase fétiche ou pas 🤞
Vous êtes confiant ou bien au vue de la composition
Quand tu vois que le mec a mis plus de 600M dans un club de foot et qu'il est persona non grata à l'heure actuelle, ça fait mal quand même.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
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|0
|1
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|1
|1
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|1
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|1
|1
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|1
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|0
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|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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𝑬𝒕𝒆𝒓𝒏𝒆𝒍 𝑮𝒊𝒓𝒐𝒖𝒅 ✨ Comme la saison dernière face à Brest, notre numéro 9️⃣ inscrit le premier but du LOSC en @Ligue1 lors de la première journée, à la 11e minute de jeu 🤩🔙