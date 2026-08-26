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Luis Enrique

TV : LOSC - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV26 août , 19:40
parQuentin Mallet
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Dans le cadre de la deuxième journée de cette nouvelle saison de Ligue 1, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique affronte le LOSC de Davide Ancelotti. Une rencontre qui vaut déjà très cher.

Quelle heure pour LOSC - PSG ?

Après avoir manqué sa rentrée à Rennes (2-2), le Paris Saint-Germain a bien l'intention de lancer pour de bon sa saison en allant chercher une victoire à Lille. De son côté, le LOSC entend surfer sur son très bon premier match et sa victoire 2-0 à Angers pour gêner le tenant du titre, au moins autant que l'a fait le Stade Rennais une semaine plus tôt. Le coup d'envoi de ce choc de Ligue 1 sera donné ce vendredi 28 août 2026 à 20h45 par Eric Wattellier, l'arbitre désigné pour la rencontre, au stade Pierre-Mauroy.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - PSG ?

Contrairement à la saison passée, la LFP détient les droits de diffusion de l'intégralité des matchs pour cet exercice et les suivants. Pas de suspense donc, cette rencontre entre le LOSC et le PSG sera bien diffusée sur Ligue 1+.

Les compos probables de LOSC - PSG

Convié à se reposer par Luis Enrique, Ousmane Dembélé ne sera pas de la partie pour affronter le LOSC ce vendredi soir. En outre, Nuno Mendes doit toujours purger sa suspension depuis son carton rouge obtenu lors du Trophée des champions face à Lens. Enfin, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, toujours en instance de départ, ne feront pas partie du voyage.
La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Doué, Torres, Kvaratskhelia.
Côté LOSC, Davide Ancelotti aura à sa disposition la quasi totalité de son effectif. Seuls Hamza Igamane et Tanguy Kouassi, tous les deux en convalescence, manqueront à l'appel.
La compo probable du LOSC : Ozer - Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud - André, Bentaleb - Mbappé, Haraldsson, Onal - Giroud

Ligue 1

28 août 2026 à 20:45
LOSC LilleLOSC Lille logo
20:45
Paris Saint GermainParis Saint Germain logo
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Derniers commentaires

OM : Un buteur algérien ciblé, Lorenzi fait le forcing

1) Personne ne lui a demandé de racheter L'OM on lui a pas mis le couteau sous la gorge pour quil rachete le club 2) Dans la vie quand tu entreprends quelque chose il faut assumer jusqu'au bout derrière !! 3)C 'est pas parceque il a mit X millions qu'il a le droit de détérioré une institution quitte a l'envoyer en Ligue 2 .. Celui qui n'est pas daccord avec ces 3 points est un malade mental

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

ouai enfin, ça reste un match de foot avec son lot d'incertitudes et surtout faut qu'on reste dans le match quoi qu'il arrive (comme à l'aller où un certain défenseur n'aurait jamais du finir le match)

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

Le footeux Lucide ou pas !! A 2 h de dire sa phrase fétiche ou pas 🤞

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

Vous êtes confiant ou bien au vue de la composition

OM : Un buteur algérien ciblé, Lorenzi fait le forcing

Quand tu vois que le mec a mis plus de 600M dans un club de foot et qu'il est persona non grata à l'heure actuelle, ça fait mal quand même.

Ligue 1

CalendrierRésultats

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