Des primes pour faire des passes, le PSG dévoile son secret

Le PSG sera l'équipe à abattre cette saison en Ligue des champions après avoir remporté la compétition deux fois de suite. Le club de la capitale le sait et a mis en place des stratégies bien précises pour continuer à régner en Europe.

Le Paris Saint-Germain se sait attendu cette saison, que ce soit en Ligue 1 , en Coupe de France ou en Ligue des champions. Les ambitions seront encore une fois grandes, avec en tête l'idée de remporter la Ligue des champions pour la troisième fois consécutive. Pour y parvenir, Luis Enrique ne manquera pas de travail, notamment au vu des récents changements intervenus au sein de son équipe. Les espoirs restent néanmoins énormes compte tenu de la qualité de l'effectif parisien. La saison passée, afin d'aller le plus loin possible en France et en Europe, Luis Enrique et Luis Campos avaient notamment mis en place un système bien rodé pour motiver les joueurs.

Une technique de génie au PSG ?

Ces dernières heures, le compte X La Source Parisienne indique en effet que des primes existaient pour les passeurs décisifs, mais pas seulement : « La direction sportive a instauré un système particulièrement intéressant. Côté primes, le passeur décisif perçoit autant que le buteur, et ce n’est pas fini. Imaginez-vous que l’avant-dernière passe est récompensée elle aussi, et devinez quoi : elle rémunère tout autant que la prime du buteur. Un cercle vertueux où chacun se tue pour le coéquipier. »

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Une technique qui a donc avoir porté ses fruits, même si le Paris Saint-Germain n'a pas lésiné sur les dépenses. Tout porte à croire que ce système sera encore mis en place cette saison afin que chaque joueur puisse donner le meilleur de lui-même lorsqu'il foulera la pelouse. Une manière aussi de renforcer l'esprit collectif qui fait la force du PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique. À noter que les champions d'Europe connaîtront dans les prochaines heures leurs adversaires en Ligue des champions. Du lourd attend encore les hommes de Luis Enrique.