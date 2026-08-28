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L'OM relégué en Ligue 2, la grande peur de McCourt

OM28 août , 10:30
parClaude Dautel
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Habitués à découvrir de nombreux joueurs à chaque mercato, les supporters de l'OM sont cette fois au régime maigre. Pour Frank McCourt, la crainte est grande de voir son club se faire sanctionner dès le passage devant la DNCG cet automne.
Après le passage de l'Olympique de Marseille devant la DNCG au début de l'été, son propriétaire a transmis un message explicite mais désagréable à entendre : la priorité du mercato est de vendre des joueurs pour corriger une partie des dégâts financiers faits par Pablo Longoria. Pour l'instant, Frank McCourt a été entendu puisque quelques joueurs ont déjà quitté le vestiaire marseillais, Greenwood et Aubameyang notamment. Mais, cela ne suffit pas et d'ici mardi soir plusieurs départs devraient se succéder. Si le dossier Paixao fait la Une, sa vente ne suffira pas car l'homme d'affaires américain est réellement très inquiet de la suite des événements et il refuse de jouer avec le feu face aux autorités.

McCourt terrorisé par la DCNG

Comme l'explique Tristan Rapaud, journaliste de La Provence, Frank McCourt ne veut pas arriver devant la DNCG lors du prochain point de passage cet automne avec des promesses qui n'auraient pas été tenues. Pour l'Olympique de Marseille, un énorme risque se profile, et le Bostonien ne veut surtout pas le prendre, quitte à faire ce vaste ménage estival qui déplaît aux supporters. McCourt sait que vendre des joueurs sans les remplacer est impopulaire, mais envoyer l'OM en Ligue 2 le serait encore plus. Parce que là est désormais le risque pour le club phocéen.

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« Le spectre plane d’une sanction très salée lors de la prochaine audition du club, cet automne, par le gendarme financier du football français. Relégation à titre conservatoire ? », explique notre confrère. Et c'est d'ailleurs pour ne pas prendre le risque de voir Paixao se blesser, et éventuellement perdre 40 millions d'euros, que Stéphane Richard a exigé de Bruno Genesio qu'il laisse son joueur au repos, le Brésilien ne s'entraînant pas avec le groupe. Il reste cinq jours à Grégory Lorenzi, et l'agence mandatée par l'OM pour trouver des clubs susceptibles de s'offrir quelques joueurs marseillais, le spectre d'un mercato sans renfort étant de plus en plus menaçant.
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Derniers commentaires

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Tu peux arrêter de dire des conneries >< Le "karateka" c'est un membre du club, tu crois qu'il va arriver avec un couteau >< Donc oui le club va être sanctionné d'un point de vue sportif pour les échauffourés entre joueur (et encore ca dépendra du rapport de l'arbitre). Mais ca n'a rien a voir avec l'organisation du match, il y'a eu des tentatives de débordement en tribune qui ont été toutes gérés, donc de ce côté là il n'y aura aucun sanction. Et parle de l'élément déclencheur de la bagarre, donc Guendouzi, plutôt que de parler des insultes. sachant que même après le match il est capable de dire "j'ai rien fait de mal je vois pas le problème", bref

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Comme hamdani ça s'enlise, dommage

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ça sent le lyonnais véner après la défaite humiliante infligée par Guendouzi et ses potes ;) T'étais un des rageux qui voulait sauter la barrière pour le taper non ? haha

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