OM : Paixao s'en va, Marseille le cache aux supporters

Au repos depuis quelques jours, alors que ses coéquipiers de l'OM préparent le match à Monaco, Paixao a compris que Frank McCourt voulait impérativement le vendre cet été et que plus rien n'allait se mettre en travers du propriétaire du club phocéen.

Le club n’est pas disposé à attendre le mercato hivernal et encore moins juin 2027 pour céder Paixao à un meilleur prix, même s’il brille sous les ordres de Bruno Genesio », explique La Provence, qui admet qu’à l’heure qu’il est son départ d’ici à la fin du mercato tient nettement la corde. Le feuilleton Paixao prendra inévitablement fin mardi soir, mais à en croire différentes sources, le départ de l'attaquant brésilien de l'Olympique de Marseille ne fait quasiment plus aucun doute. Même si Bruno Genesio et Grégory Lorenzi sont opposés à cette vente, Frank McCourt a lui décidé que le joueur le plus bankable de son effectif devait partir pour remplir une partie du trou financier, et qu'en plus cela pourrait ne pas être suffisant. «», explique La Provence, qui admet qu’à l’heure qu’il est son départ d’ici à la fin du mercato tient nettement la corde.

L'OM ne reviendra pas sur la vente de Paixao

Un même son de cloche du côté de L'Equipe qui confirme que Frank McCourt ne tient pas vraiment compte de l'avis de son entraîneur s'agissant de la gestion financière de l'Olympique de Marseille. « L'OM a reçu une offre de Sunderland cette semaine, qui approche du montant acceptable pour McCourt. Mais le club et ses mandataires continuent de sonder le marché pour essayer d'obtenir une offre supérieure pour le Brésilien. D'autres clubs anglais, ainsi que des clubs du Golfe démarchés par Unique (ndlr : le cabinet choisi par McCourt pour accélérer les départs) depuis plusieurs semaines, pourraient concurrencer Sunderland, toujours en pole jeudi », précise de son côté Mathieu Grégoire.

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Ce dernier précise que si Paixao ne s'entraîne pas, c'est aussi parce qu'il ressent une douleur musculaire. Sa participation au déplacement de dimanche soir à Monaco sera tranchée au dernier moment, si l'attaquant brésilien est toujours à l'Olympique de Marseille d'ici là. Du côté de La Provence, on affirme que Paixao est tenu à l'écart afin de ne prendre aucun risque avec un joueur capable d'apporter 40 millions d'euros dans les caisses du club phocéen.