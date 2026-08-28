L'ASSE « ne perdra pas trois matchs » cette saison

L'ASSE « ne perdra pas trois matchs » cette saison

ASSE28 août , 11:00
parQuentin Mallet
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En attendant la 4e journée de Ligue 2 et son déplacement à Dijon, l'AS Saint-Etienne se retrouve déjà au cœur des débats sur sa capacité à écraser ou non la concurrence. Pour Clément Lebas, ancien animateur de 100% Sainté, les Verts sont en tout cas beaucoup trop forts cette année.
Saint-Etienne a commencé la nouvelle saison sur les chapeaux de roue. Menés par leur nouvel entraîneur, Ian Cathro, et un mercato intéressant, les Verts écrasent pour le moment tout sur leur passage. Une victoire 0-3 à Sochaux pour lancer l'exercice, puis deux victoires 3-1 puis 4-0 à Geoffroy-Guichard face à Clermont et Grenoble.
Le message est donc très clair : le club stéphanois n'a clairement pas l'intention de laisser la montée lui échapper, contrairement à la saison dernière marquée par un sprint final complètement raté. Cette domination est telle que Clément Lebas, ancien animateur de 100% Sainté sur ICI Saint-Etienne Loire, voit les Verts écraser la concurrence cette année.

L'ASSE est beaucoup trop forte

« Saint-Étienne pour moi c’est l’équipe qui va tout péter cette saison, je ne vois pas ce club perdre trois matchs sur l’année. À voir selon les aléas de la saison bien évidemment, notamment les blessures qui peuvent jouer un rôle important dans la réussite ou non d’une saison mais de ce que je vois, c’est trop fort pour les autres. Si tu as un coach qui est apte à tenir ton effectif et garder tout le monde concerné, je ne vois pas ce club faire ce qu’il a pu faire par le passé en Ligue 2, s’effondrer subitement sans trop savoir pourquoi avec des joueurs qui n’ont soudainement plus envie.

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Je ne le dis pas pour vous faire plaisir, mais je pense sincèrement que vous allez rouler sur la Ligue 2. J’ai vu tous vos matchs, ceux de Dijon et Nantes, je n’ai pas vu une autre équipe que la vôtre qui donne cette impression de jouer contre un bulldozer. J’ai presque le sentiment que sur le début de saison, le match commence systématiquement à 2-0 en faveur de l’ASSE », a déclaré celui qui couvre désormais le club de Dijon pour la filiale bourguignonne de ICI. Prudence malgré tout, une montée en fin de saison ne s'obtiendra qu'avec régularité et rigueur.
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Derniers commentaires

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Cet etron a posté hier qu il félicitait l'entraineur des gardiens de l'OL d'avoir mi un high kick a guendouzimais que c'etait dommage que Guendouzi ne soit pas tétraplégique. Tu vois le niveau du type là??

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Donc les insultes ça existe, c'est le football mais être joueur pro à l'étranger et rester supporter de ton ancienne équipe face à un rival, c'est du jamais vu pour toi ???

OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

Tu peux arrêter de dire des conneries >< Le "karateka" c'est un membre du club, tu crois qu'il va arriver avec un couteau >< Donc oui le club va être sanctionné d'un point de vue sportif pour les échauffourés entre joueur (et encore ca dépendra du rapport de l'arbitre). Mais ca n'a rien a voir avec l'organisation du match, il y'a eu des tentatives de débordement en tribune qui ont été toutes gérés, donc de ce côté là il n'y aura aucun sanction. Et parle de l'élément déclencheur de la bagarre, donc Guendouzi, plutôt que de parler des insultes. sachant que même après le match il est capable de dire "j'ai rien fait de mal je vois pas le problème", bref

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Comme hamdani ça s'enlise, dommage

L'OM relégué en Ligue 2, la grande peur de McCourt

ça sent le lyonnais véner après la défaite humiliante infligée par Guendouzi et ses potes ;) T'étais un des rageux qui voulait sauter la barrière pour le taper non ? haha

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