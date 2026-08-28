PSG : Le groupe parisien pour affronter le LOSC

Comme hamdani ça s'enlise, dommage
ça sent le lyonnais véner après la défaite humiliante infligée par Guendouzi et ses potes ;) T'étais un des rageux qui voulait sauter la barrière pour le taper non ? haha
juste un nom de plus dans la longue liste des possibles recrues.Personne au PSG n'a pensé à ce mec donc pure connerie
On a un gros tirage mais c'est comme les 2 dernieres annees.On passera et on la gagnera.Il faut être pret des le début des premiers matchs
parle pas de honte quand ton club a le record de defaites en ldc oublie pas que lyon a plus de victoire en coupe d'europe que ton club qui n'a aucune regularité en europe
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
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|0
|5
|2
|3
|3
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|0
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|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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Le groupe Parisien pour ce déplacement à Lille. 📋 #LOSCPSG I #Ligue1