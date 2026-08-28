PSG : Le groupe parisien pour affronter le LOSC

PSG : Le groupe parisien pour affronter le LOSC

PSG28 août , 11:57
parQuentin Mallet
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Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain se déplace au stade Pierre-Mauroy pour affronter le LOSC. Pour l'occasion, Luis Enrique peut compter sur un effectif quasi au complet.
C'est sans Ousmane Dembélé, mis au repos forcé par Luis Enrique, que le PSG affrontera Lille ce vendredi soir en préambule de la 2e journée de Ligue 1. Autrement, l'entraineur parisien a convoqué un groupe complet.
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