OL : Deux joueurs déjà ciblés pour renforcer Lyon

OL : Deux joueurs déjà ciblés pour renforcer Lyon

OL28 août , 12:20
parClaude Dautel
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La défaite dans le barrage de Ligue des champions va avoir de grosses répercussions dans la fin du mercato lyonnais. Outre Malick Fofana, l'OL pourrait également faire partir d'autres joueurs d'ici mardi soir. Mais Lyon a des pistes pour les remplacer.
Les nuits de Matthieu Louis-Jean risquent d'être très courtes jusqu'au 1er septembre, et le directeur sportif l'a compris dès le coup de sifflet final du match entre l'Olympique Lyonnais et Fenerbahçe. Désormais, le club de Michele Kang n'a plus le choix, il lui faut vendre des joueurs avant la fin du marché des transferts. Si Malick Fofana est tout en haut de la liste, l'ailier belge n'est cependant pas le seul, sa vente pouvant tout de même rapporter 40 millions d'euros à l'OL. Hugo Guillemet le confirme ce vendredi, il risque d'y avoir plusieurs mouvements, et non des moindres, dans le sens des départs du côté de l'Olympique Lyonnais. Cependant, Lyon ne se contentera pas de faire partir des joueurs, des profils sont déjà repérés.

L'OL va bouger jusqu'à la fin du mercato

Le journaliste du quotidien sportif, toujours très bien renseigné pour ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, fait un point alors qu'il ne reste que cinq jours dans cette fenêtre des transferts. « Le travail de la cellule de recrutement se fait sur un fil : un joueur offensif sera recruté après les ventes, surtout si c'est Fofana qui s'en va, tandis qu'un milieu est également surveillé en cas de départ de Tessmann. Derrière, en revanche, une éventuelle vente ne déclencherait pas forcément une arrivée, dans un secteur bien fourni », précise Hugo Guillemet.

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S'agissant des départs, outre Malick Fofana, Pavel Sulc et de Ruben Kluivert seraient également proches de quitter l'Olympique Lyonnais si des offres suffisantes arrivent sur le bureau du directeur sportif de l'OL. Et dans une moindre mesure, Duje Caleta-Car et Nicolas Tagliafico partiront, sachant que pour ces deux joueurs, Lyon sait que cela ne rapportera pas beaucoup au club, mais que cela soulagera pas mal la masse salariale, ce qui est aussi une des priorités de Michele Kang. La propriétaire de l'Olympique Lyonnais a hérité de dossiers chauds datant de l'ère Textor, elle tient clairement à les régler au plus vite.
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Derniers commentaires

L'OM attaqué pour Emerson, panique à bord

D'accord avec toi.

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

Il va venir nul part ce lâche, bon qu'à faire le chaud derrière son écran, prétexter qu'il sait mieux que les autres, que ça lui donne le droit de chier sur tout ce beau monde, sans être capable de comprendre le point de vue de chacun et de le respecter. Incapable d'un dialogue courtois. Un abruti de sans couilles et sans cervelle, le fléau d'internet.

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

Ce n'est pas moi qui traite PF de sans froc etc... mais bel et bien toi gros con. Et je ne sais pas qui de nous 2 est la groupie en vrai... Vu le nombre de compte que tu as utilisé et à répéter que PF était une brêle... PS : je t'attends tjrs.

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

Relis mon com plusieurs fois tu as besoin de te désintoxiquer de tes réflexes de groupie à cirer des pompes et à faire de léchouille partout où tu passes

OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

"un joueur turc", et ça va parler de la mauvaise foi des autres, alors qu'il n'a absolument pas parlé en "joueur turc" justement. C'est sans équivoque.

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