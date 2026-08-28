OL : Deux joueurs déjà ciblés pour renforcer Lyon

La défaite dans le barrage de Ligue des champions va avoir de grosses répercussions dans la fin du mercato lyonnais. Outre Malick Fofana, l'OL pourrait également faire partir d'autres joueurs d'ici mardi soir. Mais Lyon a des pistes pour les remplacer.

Les nuits de Matthieu Louis-Jean risquent d'être très courtes jusqu'au 1er septembre, et le directeur sportif l'a compris dès le coup de sifflet final du match entre l'Olympique Lyonnais et Fenerbahçe . Désormais, le club de Michele Kang n'a plus le choix, il lui faut vendre des joueurs avant la fin du marché des transferts. Si Malick Fofana est tout en haut de la liste, l'ailier belge n'est cependant pas le seul, sa vente pouvant tout de même rapporter 40 millions d'euros à l'OL. Hugo Guillemet le confirme ce vendredi, il risque d'y avoir plusieurs mouvements, et non des moindres, dans le sens des départs du côté de l'Olympique Lyonnais. Cependant, Lyon ne se contentera pas de faire partir des joueurs, des profils sont déjà repérés.

L'OL va bouger jusqu'à la fin du mercato

Le journaliste du quotidien sportif, toujours très bien renseigné pour ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, fait un point alors qu'il ne reste que cinq jours dans cette fenêtre des transferts. « Le travail de la cellule de recrutement se fait sur un fil : un joueur offensif sera recruté après les ventes, surtout si c'est Fofana qui s'en va, tandis qu'un milieu est également surveillé en cas de départ de Tessmann. Derrière, en revanche, une éventuelle vente ne déclencherait pas forcément une arrivée, dans un secteur bien fourni », précise Hugo Guillemet.

S'agissant des départs, outre Malick Fofana, Pavel Sulc et de Ruben Kluivert seraient également proches de quitter l'Olympique Lyonnais si des offres suffisantes arrivent sur le bureau du directeur sportif de l'OL. Et dans une moindre mesure, Duje Caleta-Car et Nicolas Tagliafico partiront, sachant que pour ces deux joueurs, Lyon sait que cela ne rapportera pas beaucoup au club, mais que cela soulagera pas mal la masse salariale, ce qui est aussi une des priorités de Michele Kang. La propriétaire de l'Olympique Lyonnais a hérité de dossiers chauds datant de l'ère Textor, elle tient clairement à les régler au plus vite.