Le PSG contacte un défenseur espagnol à 18ME

Le Paris Saint-Germain n'a pas trouvé le remplaçant idéal pour Marquinhos, Illya Zabarnyi n'étant pas au niveau attendu. Le nom de Javi Rodriguez, défenseur central espagnol de 23 ans, est évoqué pour débarquer au PSG.

A 32 ans, Marquinhos sait que sa légendaire carrière au Paris SG tire à sa fin, mais le défenseur brésilien entame encore la saison dans un rôle de titulaire. Luis Campos avait fait venir Illya Zabarnyi de Bournemouth pour réussir ce passage de témoin. Mais, le défenseur ukrainien est une vraie déception et il faut avoir de l'imagination pour croire qu'il pourra être un jour capable de succéder définitivement à Marquinhos. C'est pour cela que le Paris Saint-Germain s'intéresse à Javi Rodriguez, le défenseur international espagnol du Celta Vigo. Le quotidien local, Faro de Vigo , confirme que les champions d'Europe s'intéressent au joueur de 23 ans, lequel a brillé avec son club la saison passée en Europa League.

Le PSG s'est renseigné sur Rodriguez

Faro de Vigo précise que plusieurs gros clubs européens suivent le défenseur, mais qu'indiscutablement Paris est le plus gros d'entre eux. Le Paris Saint-Germain ne veut pas perdre de temps et serait prêt à passer à l'action avant mardi 20 heures, date de la fin du mercato . A son âge, Javi Rodriguez, formé à Vigo, a déjà joué 89 matchs chez les professionnels, et Luis de la Fuente l'avait même retenu dans le groupe des réservistes avant le Mondial 2026 gagné par la Roja. Selon Transfermarkt , Javi Rodriguez est valorisé à 18 millions d'euros, alors qu'il n'a plus que deux ans de contrat. Un prix qui ne fait évidemment pas peur au PSG, lequel n'est cependant pas seul en course.précise que plusieurs gros clubs européens suivent le défenseur, mais qu'indiscutablement Paris est le plus gros d'entre eux.

Le média espagnol affirme que Luis Campos et Luis Enrique sont d'accord sur le nom de Javi Rodriguez. Mais si les dirigeants parisiens ont pris des renseignements sur le défenseur, et que ce dernier ne cache pas qu'il aimerait travailler avec l'entraîneur du PSG, pour l'instant le club de la capitale n'a pas fait d'offre officielle au Celta Vigo. Il reste désormais cinq jours au Paris Saint-Germain pour éventuellement boucler ce transfert si tel est son souhait.