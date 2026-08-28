OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

Cet etron a posté hier qu il félicitait l'entraineur des gardiens de l'OL d'avoir mi un high kick a guendouzimais que c'etait dommage que Guendouzi ne soit pas tétraplégique. Tu vois le niveau du type là??
Donc les insultes ça existe, c'est le football mais être joueur pro à l'étranger et rester supporter de ton ancienne équipe face à un rival, c'est du jamais vu pour toi ???
Tu peux arrêter de dire des conneries >< Le "karateka" c'est un membre du club, tu crois qu'il va arriver avec un couteau >< Donc oui le club va être sanctionné d'un point de vue sportif pour les échauffourés entre joueur (et encore ca dépendra du rapport de l'arbitre). Mais ca n'a rien a voir avec l'organisation du match, il y'a eu des tentatives de débordement en tribune qui ont été toutes gérés, donc de ce côté là il n'y aura aucun sanction. Et parle de l'élément déclencheur de la bagarre, donc Guendouzi, plutôt que de parler des insultes. sachant que même après le match il est capable de dire "j'ai rien fait de mal je vois pas le problème", bref
Comme hamdani ça s'enlise, dommage
ça sent le lyonnais véner après la défaite humiliante infligée par Guendouzi et ses potes ;) T'étais un des rageux qui voulait sauter la barrière pour le taper non ? haha
|Équipe
|Pts
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|V
|N
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|BP
|BC
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|4
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|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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