OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

Auteur d'un geste insensé après le coup de sifflet final du match entre l'OL et Fenerbahçe, l'entraîneur des gardiens de but de l'Olympique Lyonnais risque une lourde sanction de la part de l'UEFA. Mais le club rhodanien pourrait également le mettre dehors.

Quoi que l'on reproche à Matteo Guendouzi, la tentative d'agression d'Antonio Ferreira sur le joueur français de Fenerbahçe n'est pas admissible, même si la rapidité d'un agent de sécurité de l'OL à s'interposer a évité le pire. Reste que ce geste de l'entraîneur des gardiens de but de Lyon va sportivement lui coûter cher puisque l'UEFA peut lui infliger jusqu'à cinq matchs de suspension. Dans l'aspect pratique, ce n'est pas dramatique dans la perspective de l'Europa League, puisqu'en plus Lyon a recruté un autre coach adjoint cet été , Rui Faria, mais dans Le Progrès, on évoque l'avenir à court terme de celui qui est arrivé à ce poste de coach des gardiens lyonnais en même temps que Paulo Fonseca, dont il est un des adjoints depuis très longtemps.

L'OL va payer cher cette histoire

Le quotidien régional a contacté la direction de l'Olympique Lyonnais concernant Antonio Ferreira. Et nos confrères précisent que le club rhodanien a refusé de faire le moindre commentaire s'agissant d'un éventuel licenciement pour faute lourde de la part de l'entraîneur des gardiens, lequel n'a pas donné une bonne image du club, son geste ayant évidemment été relayé dans toute l'Europe. Cependant, si Le Progrès n'a pas eu de réponse sur ce sujet de la part des dirigeants lyonnais, L'Equipe en sait visiblement un peu plus sur ce dossier. Le quotidien sportif confirme que suite à sa tentative d'agression de Guendouzi, Antonio Ferreira risque effectivement cinq matchs de suspension, mais à priori Michele Kang, qui était présente au Groupama Stadium, ne souhaiterait pas le licencier.

En attendant, entre ces incidents, et d'autres intervenus dans les travées du Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais pourrait avoir droit à une amende salée de la part de l'UEFA. En effet, plusieurs supporters lyonnais ont tenté d'entrer sur la pelouse, après le deuxième but de Fenerbahçe et suite à la célébration ridicule de Mattéo Guendouzi après la fin du match. De quoi faire craindre une réaction brutale de l'instance européenne du football.