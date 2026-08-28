OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

OL28 août , 9:30
parClaude Dautel
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Auteur d'un geste insensé après le coup de sifflet final du match entre l'OL et Fenerbahçe, l'entraîneur des gardiens de but de l'Olympique Lyonnais risque une lourde sanction de la part de l'UEFA. Mais le club rhodanien pourrait également le mettre dehors.
Quoi que l'on reproche à Matteo Guendouzi, la tentative d'agression d'Antonio Ferreira sur le joueur français de Fenerbahçe n'est pas admissible, même si la rapidité d'un agent de sécurité de l'OL à s'interposer a évité le pire. Reste que ce geste de l'entraîneur des gardiens de but de Lyon va sportivement lui coûter cher puisque l'UEFA peut lui infliger jusqu'à cinq matchs de suspension. Dans l'aspect pratique, ce n'est pas dramatique dans la perspective de l'Europa League, puisqu'en plus Lyon a recruté un autre coach adjoint cet été , Rui Faria, mais dans Le Progrès, on évoque l'avenir à court terme de celui qui est arrivé à ce poste de coach des gardiens lyonnais en même temps que Paulo Fonseca, dont il est un des adjoints depuis très longtemps.

L'OL va payer cher cette histoire

Le quotidien régional a contacté la direction de l'Olympique Lyonnais concernant Antonio Ferreira. Et nos confrères précisent que le club rhodanien a refusé de faire le moindre commentaire s'agissant d'un éventuel licenciement pour faute lourde de la part de l'entraîneur des gardiens, lequel n'a pas donné une bonne image du club, son geste ayant évidemment été relayé dans toute l'Europe. Cependant, si Le Progrès n'a pas eu de réponse sur ce sujet de la part des dirigeants lyonnais, L'Equipe en sait visiblement un peu plus sur ce dossier. Le quotidien sportif confirme que suite à sa tentative d'agression de Guendouzi, Antonio Ferreira risque effectivement cinq matchs de suspension, mais à priori Michele Kang, qui était présente au Groupama Stadium, ne souhaiterait pas le licencier.

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En attendant, entre ces incidents, et d'autres intervenus dans les travées du Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais pourrait avoir droit à une amende salée de la part de l'UEFA. En effet, plusieurs supporters lyonnais ont tenté d'entrer sur la pelouse, après le deuxième but de Fenerbahçe et suite à la célébration ridicule de Mattéo Guendouzi après la fin du match. De quoi faire craindre une réaction brutale de l'instance européenne du football.
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Derniers commentaires

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Cet etron a posté hier qu il félicitait l'entraineur des gardiens de l'OL d'avoir mi un high kick a guendouzimais que c'etait dommage que Guendouzi ne soit pas tétraplégique. Tu vois le niveau du type là??

OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

Donc les insultes ça existe, c'est le football mais être joueur pro à l'étranger et rester supporter de ton ancienne équipe face à un rival, c'est du jamais vu pour toi ???

OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

Tu peux arrêter de dire des conneries >< Le "karateka" c'est un membre du club, tu crois qu'il va arriver avec un couteau >< Donc oui le club va être sanctionné d'un point de vue sportif pour les échauffourés entre joueur (et encore ca dépendra du rapport de l'arbitre). Mais ca n'a rien a voir avec l'organisation du match, il y'a eu des tentatives de débordement en tribune qui ont été toutes gérés, donc de ce côté là il n'y aura aucun sanction. Et parle de l'élément déclencheur de la bagarre, donc Guendouzi, plutôt que de parler des insultes. sachant que même après le match il est capable de dire "j'ai rien fait de mal je vois pas le problème", bref

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Comme hamdani ça s'enlise, dommage

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ça sent le lyonnais véner après la défaite humiliante infligée par Guendouzi et ses potes ;) T'étais un des rageux qui voulait sauter la barrière pour le taper non ? haha

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