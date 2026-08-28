dibu martinez s est cree un personnage un ex coequipier balance emiliano martinez 3 374732

Emiliano Martínez arive à Chelsea

Premier League28 août , 9:10
parClaude Dautel
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Aston Villa ayant fait signer Zion Suzuki, Emiliano Martínez a compris qu'il était temps pour lui de quitter le club de Birmingham, même s'il avait encore trois ans de contrat. Fabrizio Romano annonce que le gardien de but de l'équipe d'Argentine va passer sa visite médicale ce vendredi à Chelsea où il signera ensuite un contrat de deux ans.
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OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

Tu peux arrêter de dire des conneries >< Le "karateka" c'est un membre du club, tu crois qu'il va arriver avec un couteau >< Donc oui le club va être sanctionné d'un point de vue sportif pour les échauffourés entre joueur (et encore ca dépendra du rapport de l'arbitre). Mais ca n'a rien a voir avec l'organisation du match, il y'a eu des tentatives de débordement en tribune qui ont été toutes gérés, donc de ce côté là il n'y aura aucun sanction. Et parle de l'élément déclencheur de la bagarre, donc Guendouzi, plutôt que de parler des insultes. sachant que même après le match il est capable de dire "j'ai rien fait de mal je vois pas le problème", bref

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Comme hamdani ça s'enlise, dommage

L'OM relégué en Ligue 2, la grande peur de McCourt

ça sent le lyonnais véner après la défaite humiliante infligée par Guendouzi et ses potes ;) T'étais un des rageux qui voulait sauter la barrière pour le taper non ? haha

Malick Fofana, la recrue surprise du PSG

juste un nom de plus dans la longue liste des possibles recrues.Personne au PSG n'a pensé à ce mec donc pure connerie

LdC : Le tirage au sort du PSG, du LOSC et de Lens

On a un gros tirage mais c'est comme les 2 dernieres annees.On passera et on la gagnera.Il faut être pret des le début des premiers matchs

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